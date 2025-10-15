Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του προσωπικού - Real.gr

Στα εγκαίνια της Ογκολογικής μονάδας και του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικόν στο νοσοκομείο «Αττικόν» βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση επενδύει στις αναβαθμισμένες υποδομές και στους ανθρώπους του ΕΣΥ και πρόσθεσε ότι «καθώς όλοι έχουμε βιώσει στην οικογένειά μας περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο, γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η ιατρική φροντίδα αλλά και η εμπιστοσύνη των ανθρώπων αυτών στο σύστημα υγείας».

Ο πρωθυπουργός, που συνοδευόταν από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον Αθανάσιο Μαρτίνο για τη δωρεά του, τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό να προσφέρουν στα κοινά πολίτες με οικονομική δυνατότητα στο πλαίσιο της ευρύτερης συμμαχίας δημόσιου τομέα και ιδιωτικού».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών» που είχαν υποστεί φθορές με την πάροδο του χρόνου. Ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τεθούν σε λειτουργία τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου «Αττικόν», τα οποία όπως είπε θα είναι «τα πιο σύγχρονα της χώρας».

«Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, μέσα στο 2026, θα μπορούμε να μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σε συνδυασμό με την προσθήκη νέου προσωπικού», προσέθεσε.

Τέλος ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του προσωπικού.

«Το Νοσοκομείο Αττικόν, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, έχει αύξηση προσωπικού συν 17,37%. Έχει αύξηση στις χημειοθεραπείες που διενεργεί στους ασθενείς συν 41,31%. Έχει αύξηση στις ακτινοθεραπείες που διενεργεί συν 55,12%. Έχει αύξηση στα χειρουργεία συν 44,71%. Το 2019, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, το Ελληνικό Δημόσιο έδινε για το Αττικό Νοσοκομείο 95 εκατομμύρια και το 2025, δίνει 154 εκατομμύρια» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.