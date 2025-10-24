Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο SAFE - Μακάρι να άλλαζε άποψη για το casus belli - Real.gr

Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη σημερινή (23/10) Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες τονίζοντας ότι «δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα SAFE», ενώ εξέφρασε την επιθυμία του η τουρκική πλευρά να αλλάξει στάση σχετικά με το casus belli.

«Δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι όσο η Τουρκία έχει εκκρεμές casus belli απέναντι στην Ελλάδα, όσο αμφισβητείται η κυριαρχία ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια συμμετοχή», πρόσθεσε.

Μακάρι η Τουρκία να άλλαζε άποψη για τα ζητήματα αυτά, για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια ουσιαστική συζήτηση για το θέμα αυτό. Αυτό, όμως, δεν προβλέπω να γίνεται στο άμεσο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι «ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ως προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής με την ενσωμάτωση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και την προώθηση του προγράμματος SAFE» δήλωσε μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου.

Ένα εργαλείο, προσέθεσε, «που ενθαρρύνει τις χώρες της Ευρώπης να συμμετέχουν σε συμπράξεις και κοινές παραγγελίες. «Θεωρώ πολύ θετικό ότι στον χάρτη της ΕΕ αντιμετωπίζονται ως εμβληματικά έργα οι προτάσεις που ήταν ανέκαθεν εθνική προτεραιότητα».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ενδεικτικά την αντιπυραυλική ασπίδα, λέγοντας ότι «πρώτος μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό είχα παρουσιάσει αυτήν την πρόταση πριν από σχεδόν δύο χρόνια, καθώς και την προστασία όλων των συνόρων της ΕΕ από επιθέσεις drones».

«Σημαντική αναγνώριση ότι οποιοδήποτε αμυντικό σχέδιο της Ευρώπης πρέπει να καλύπτει όλα τα σύνορα και όχι μόνο τα ανατολικά»

Συμπλήρωσε ότι «είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μια αναγνώριση ότι οποιοδήποτε σημαντικό σχέδιο της Ευρώπης πρέπει να καλύπτει όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα και όχι μόνο τα ανατολικά».

Όσον αφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία, σχολίασε ότι «δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να έχει ωριμάσει η ιδέα για ένα ευρωπαϊκό σμυντικό ταμείο κοινής χρηματοδότησης για έργα ευρωπαϊκής κοινής ωφέλειας. Εγώ πάντως θα συνεχίσω να παρουσιάζω αυτήν την πρόταση, να τη συζητάμε και πιστεύω ότι θα έρθει η ώρα της».