Μητσοτάκης: «Χαιρετίζω το σχέδιο REARM Europe της Φον ντερ Λάιεν» - Real.gr

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Χ.

«Χαιρετίζω το σχέδιο REARM Europe της προέδρου Φον ντερ Λάιεν ως ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συλλογικής μας ευρωπαϊκής ασφάλειας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στα αγγλικά στο Χ.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι «πρέπει τώρα να επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται – ανεξάρτητα από τις τρέχουσες αμυντικές τους δαπάνες.»

I welcome President @vonderleyen’s REARM Europe plan as a significant step toward strengthening our collective European security. We must now work out the details to ensure that all member states benefit—regardless of their current defense spending.

