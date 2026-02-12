Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές - Real.gr

«Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της αν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό είναι το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής στο κάστρο Alden Biesen.

«Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η Ενιαία Αγορά και η ανταγωνιστικότητα τελικά να μπορεί να προβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των ευρωπαίων καταναλωτών», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Και τόνισε: «Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια αν δε συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας. Αν δεν συμβούν αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την κοινωνική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη σε κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής.

Θα έχω την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην ΕΕ δε λειτουργεί ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ευρωπαϊκά και για τους ευρωπαίους καταναλωτές, αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».