Μητσοτάκης: Δεν καταργείται το 8ωρο, σκόπιμες ανακρίβειες από την αντιπολίτευση - Αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια, θα παρέμβουμε - Real.gr

Στην προειδοποίηση προς τις εταιρείες ενέργειας ότι εάν η σημαντική μείωση στις τιμές χονδρικής στην ενέργεια τον Αύγουστο δεν μεταφερθεί στις τιμές της λιανικής το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση θα παρέμβει υπέρ των καταναλωτών προέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του για τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι κάτι ανάλογο έχει κάνει επανειλημμένως η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια και υπογράμμισε ότι «η πράσινη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα των πολλών, ώστε τελικά να βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι από αυτήν, και όχι κάποιοι μόνο σε βάρος των περισσότερων».

Σε ό,τι αφορά στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τα εργασιακά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε απαντώντας στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι «ούτε καταργείται το 8ωρο, ούτε καθιερώνεται υποχρεωτικά ημερήσια απασχόληση 13 ωρών όλο τον χρόνο, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. Αντιθέτως, προστατεύουμε και θωρακίζουμε την νόμιμη υπερωριακή εργασία όσων μισθωτών την επιλέγουν για να αυξήσουν τα εισοδήματά τους».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Σήμερα κλείνει ο Αύγουστος, ένα καλοκαίρι γεμάτο προκλήσεις αλλά και θετικά βήματα. Μπαίνουμε στον Σεπτέμβριο με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ, για την οποία θα έχουμε πολλά να πούμε στην επόμενη ανασκόπηση.

Ξεκινώ τη σημερινή ανασκόπηση με ένα θέμα που ξέρω πως απασχολεί κάθε νοικοκυριό. Αναφέρομαι στο ενεργειακό καλάθι και το κόστος της ενέργειας. Φέτος άρχισε να φαίνεται η συστηματική δουλειά των τελευταίων ετών στη μετάβαση της χώρας και της εγχώριας αγοράς ενέργειας προς πιο καθαρή και πιο φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον μεταξύ των πρώτων χωρών παγκοσμίως στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, πορεία που θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει, πλέον, ότι η Ελλάδα αποκτά σταδιακά ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία και μετατρέπεται από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας. Με τη βοήθεια των νέων ΑΠΕ, του ήλιου και των ανέμων αλλά χάρη και στις δικές μας παρεμβάσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να διορθώσουμε αστοχίες της ενιαίας αγοράς ενέργειας, φέτος το καλοκαίρι οι τιμές χονδρικής έπεσαν τον Αύγουστο πολύ σημαντικά. Σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, οι τιμές χονδρικής φέτος μειώθηκαν κατά 29%, ενώ η ψαλίδα της περιοχής μας με την κεντρική Ευρώπη περιορίστηκε σημαντικά, με τη χώρα μας να έχει χαμηλότερες τιμές χονδρικής τον Αύγουστο από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία. Η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στα τιμολόγια λιανικής. Εύλογα, λοιπόν, αναμένω η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η πράσινη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα των πολλών, ώστε τελικά να βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι από αυτήν, και όχι κάποιοι μόνο σε βάρος των περισσότερων.

Σας έχω μιλήσει για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά σε προηγούμενη ανασκόπηση, όμως καθώς αυτό έχει μπει στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης, η δημόσια συζήτηση έχει γεμίσει σκόπιμες ανακρίβειες και παρερμηνείες από την αντιπολίτευση, που αξίζει να απαντηθούν με συγκεκριμένα στοιχεία. Ούτε καταργείται το 8ωρο, ούτε καθιερώνεται υποχρεωτικά ημερήσια απασχόληση 13 ωρών όλο τον χρόνο, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. Αντιθέτως, προστατεύουμε και θωρακίζουμε την νόμιμη υπερωριακή εργασία όσων μισθωτών την επιλέγουν για να αυξήσουν τα εισοδήματά τους. Για να ξέρουμε όλοι για τι μιλάμε, βάσει της νομοθεσίας ένας εργαζόμενος σήμερα δεν επιτρέπεται να εργάζεται περισσότερες από 13 ώρες πάνω από 37 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο, στο πλαίσιο του ορίου των 150 ωρών υπερωρίας τον χρόνο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο ρύθμισης της εργασίας που δεν αλλάζει, το νομοσχέδιο έρχεται να επεκτείνει τη δυνατότητα που ήδη έχει ένας εργαζόμενος να εργάζεται έως 13 ώρες σε δύο εργοδότες, ώστε να μπορεί να το κάνει και σε έναν μόνο εργοδότη δίχως να χρειάζεται να μετακινείται, λαμβάνοντας μάλιστα και υψηλότερη αμοιβή.

Ας σκεφτούμε για παράδειγμα τους νέους που απασχολούνται εποχικά στον τουρισμό ή την εστίαση για να χρηματοδοτήσουν με το εισόδημά τους τις σπουδές τους. Τι είναι προτιμότερο; Να υπερεργάζονται παράνομα σε έναν εργοδότη για να συμπληρώσουν ένα πρόσθετο εισόδημα ή να είναι κατοχυρωμένοι, ασφαλισμένοι και προστατευμένοι από την εργασιακή νομοθεσία; Νομίζω όλοι θα συμφωνήσουν πως το δεύτερο είναι προτιμότερο. Επαναλαμβάνω πως η δυνατότητα που υπάρχει ήδη σήμερα για εργασία έως 13 ώρες την ημέρα σε δύο ή περισσότερους εργοδότες, επεκτείνεται και σε έναν εργοδότη, πάντα με την απαρέγκλιτη προϋπόθεση ότι τηρούνται πιστά τα όρια ανάπαυσης, το ανώτατο όριο εβδομαδιαίων ωρών εργασίας και ετήσιας υπερωρίας και οι νόμιμες προσαυξήσεις από υπερωρίες (συν 40%). Έτσι, ένας εργαζόμενος που αμείβεται για παράδειγμα με ωρομίσθιο 8 ευρώ, θα μπορεί να έχει ημερομίσθιο 119 ευρώ σε έναν εργοδότη αντί για 104 σε δύο εργοδότες για τις ίδιες ώρες εργασίας και βεβαίως χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας οι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας γίνονται πλέον πολύ πιο αποτελεσματικοί αλλά και πολύ πιο στοχευμένοι. Εξυπακούεται ότι η υπερωριακή απασχόληση (δηλαδή η 10η έως την 13η ώρα σε μία ημέρα) απαιτεί την συναίνεση του εργαζόμενου που προστατεύεται ρητά από την απόλυση σε περίπτωση άρνησης. Και βεβαίως αξίζει να πούμε εδώ ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε πολλές ακόμη χώρες της ΕΕ με βάση την κοινοτική εργασιακή νομοθεσία.

Στον τομέα της υγείας, συμβάντα όπως αυτό της Αίγινας μας πληγώνουν όλους. Είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση του γιατί δεν ήταν διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου ενώ υπάρχει προσωπικό και είναι αυτονόητο ότι όπου διαπιστωθούν ευθύνες θα αποδοθούν. Η μάχη για ένα καλύτερο ΕΣΥ είναι καθημερινή και σε όλα τα μέτωπα. Δεν κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα, αλλά η εικόνα της πλήρους «κατάρρευσης» που κάποιοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν απλώς δεν ισχύει. Ηχηρό παράδειγμα, η ανακαίνιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών που αποτελούν την πρώτη γραμμή άμεσης φροντίδας σε όλα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Ένα εξ αυτών, το ΤΕΠ του Ιπποκρατείου Αθηνών, επισκέφθηκα προ ημερών και είδα από κοντά την πρόοδο των εργασιών. Το ανακαινισμένο Τμήμα θα είναι έτοιμο εντός του Σεπτεμβρίου και θα είναι πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και μεγαλύτερο, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερους ασθενείς με καλύτερες συνθήκες, σε ένα νοσοκομείο ο προϋπολογισμός του οποίου το 2024 ανήλθε στα 94 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 87,9% συγκριτικά με το 2019 ενώ το ιατρικό προσωπικό έχει αυξηθεί κατά 16%.

Αύριο μπαίνει ο Σεπτέμβριος και σε λίγες μέρες η νέα σχολική χρονιά ξεκινά, με επιπλέον 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον 37.000 αναπληρωτές αλλά και με ανακαινισμένα σχολεία σε όλη την επικράτεια, χάρη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Σε πολλά κτήρια δεν είχε γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση από τότε που χτίστηκαν, όπως στο συγκρότημα που στεγάζει το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου που επισκέφθηκα μέσα στην εβδομάδα. Είδα ανακαινισμένες αίθουσες με διαδραστικούς πίνακες για την Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και λειτουργικούς προαύλιους χώρους που θα είναι ανοιχτοί και εκτός σχολικού ωραρίου, ώστε τα παιδιά να αξιοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα, ώστε να συμπεριληφθούν ακόμη περισσότερα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Σύντομα θα προχωρήσουμε στις σχετικές ανακοινώσεις.

Και ενώ οι ανακαινίσεις δίνουν νέα πνοή σε εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα, στην Ψέριμο έχουμε μια ιδιαίτερη στιγμή: έπειτα από 16 χρόνια ανοίγει ξανά το μονοθέσιο δημοτικό για να υποδεχθεί δύο παιδιά, τον Ταξιάρχη και την Ελευθερία. Σύντομα θα τοποθετηθεί δάσκαλος -είτε από τους νεοδιοριζόμενους, είτε με απόσπαση από την Κάλυμνο- ώστε τα δύο πρωτάκια μας να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης με όλα τα παιδιά της χώρας, χωρίς να φύγουν από τον τόπο τους. Θέλω να ευχαριστήσω και τη νηπιαγωγό της Ψερίμου που θα μείνει για δεύτερη χρονιά στο νησί για τα 3 παιδιά του νηπιαγωγείου, αλλά και ως μέντορας για τον δάσκαλο ή την δασκάλα που θα διδάσκει στο Δημοτικό. Παράλληλα, λύθηκε και το ζήτημα της υγειονομικής κάλυψης του νησιού, καθώς με απόφαση του Υφυπουργού Άμυνας τοποθετείται γιατρός, οπλίτης θητείας, πτυχιούχος Ιατρικής.

Η εβδομάδα έκλεισε με την επισφράγιση μιας ακόμη ιστορικού χαρακτήρα μεταρρύθμισης της κυβέρνησης για την οποία είμαστε υπερήφανοι. Μετά από την πανηγυρική δικαίωση του νόμου της κυβέρνησης από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς τη συνταγματικότητά του, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την αδειοδότηση των 4 πρώτων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, στη βάση της αυστηρής αξιολόγησης και εισήγησης που έκανε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, ήδη από τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, θα λειτουργήσουν τα δύο πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Αθήνα και άλλα δύο στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι που έχουν εύκολο το μηδενισμό και την ισοπέδωση προεξοφλούσαν ένα άναρχο τοπίο με υποβαθμισμένες σπουδές και πρόχειρες αδειοδοτήσεις. Διαψεύστηκαν καθώς από τις 13 αιτήσεις που κατατέθηκαν εγκρίθηκαν οι 4 και θα ζητηθούν περισσότερα συμπληρωματικά στοιχεία από τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους. Τέλος, στο ερώτημα «μα δεν ήρθε το Harvard ή το Columbia», η απάντηση είναι ότι κάνουν λάθος και εδώ, διότι και το Harvard και το Columbia έχουν έρθει στη χώρα μας και έχουν συνάψει συνεργασία με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια για την παροχή μικτών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την ενίσχυση και την εξωστρέφεια της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να μετατραπεί σταδιακά σε πόλο γνώσης και προσέλκυσης φοιτητών από όλο τον κόσμο. Να βγει από την εσωστρέφεια και να αξιοποιήσει τα ασύγκριτα πλεονεκτήματα που έχουμε τόσο ως τόπος και πολιτισμός αλλά ως ανθρώπινο δυναμικό.

Κλείνω την ενότητα της εκπαίδευσης με ακόμη μια σημαντική πρωτοβουλία: ιδρύουμε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στη Δράμα, που θα λειτουργήσει από τη φετινή σχολική χρονιά. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Δράμας και μέχρι μεθαύριο, Τρίτη, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών μπορούν να δηλώσουν την κατεύθυνση που επιθυμούν. Η επιλογή των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Α’ τάξη θα αρχίσει την προσεχή Πέμπτη.

Επόμενο θέμα, το σχέδιο στήριξης της όμορφης Χίου μετά τις φετινές πυρκαγιές. Τα μέτρα περιλαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη πρώτων αναγκών των νοικοκυριών, στεγαστική συνδρομή για ζημιές σε κατοικίες και τριετή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτίσματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Για τις πληγείσες επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση έως 70% της ζημιάς που υπέστησαν, ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να τονωθεί η οικονομία της περιοχής. Ακόμη, ζητήθηκε από τον ΕΛΓΑ να τρέξει γρήγορα τις διαδικασίες ελέγχων και καταβολής αποζημιώσεων για το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο που χάθηκε στις φωτιές. Θα υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Χίου, με 3 εκ. ευρώ για την αποκατάσταση υδρευτικών δικτύων και υποδομών, ενώ θα ενεργοποιεί και το μέτρο «Χίος Pass» για την επόμενη τουριστική περίοδο, προκειμένου να στηριχθεί η τουριστική δραστηριότητα της βόρειας Χίου. Μεγάλη σημασία αποδίδουμε στην προώθηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην πληγείσα περιοχή με το σχετικό προϋπολογισμό να καλύπτεται από την Εθνική Τράπεζα, ως ιδιώτη αναδόχου αποκατάστασης και αναδάσωσης.

Τώρα πάμε Θεσσαλονίκη που θα έχει σε λίγες μέρες την τιμητική της με αφορμή τη ΔΕΘ. Φέτος για πρώτη φορά, οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν στην Έκθεση και με το Μετρό, που μέσα στους 10 μήνες λειτουργίας του άλλαξε τη ζωή της πόλης: περίπου 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους του κέντρου και εξοικονόμηση 4. εκ ευρώ -άμεσα ή έμμεσα- από τις τσέπες των οδηγών, σύμφωνα με μελέτη του ΑΠΘ. Την προσεχή Πέμπτη ξεκινούν οι δοκιμές στη γραμμή έως την Καλαμαριά, με στόχο το κομμάτι αυτό να λειτουργήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Ήδη έχουν παραδοθεί 4 από τους καινούργιους συρμούς που εξυπηρετούν το δίκτυο, ενώ ξεκίνησαν να τοποθετούνται τα μηχανήματα POS για την αγορά εισιτηρίου. Ο κοινωνικός και οικονομικός πολλαπλασιαστής του έργου είναι ανυπολόγιστος και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος όταν ολοκληρωθεί η επέκταση στη Μίκρα και στη δυτική Θεσσαλονίκη. Μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό της πόλης θα δώσει και το έργο του Flyover που, όπως ενημερώθηκα την Πέμπτη που ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη, οι εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και δίνονται λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Για παράδειγμα, οι πολίτες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο στο κινητό τους από την εφαρμογή flyover.imet.gr (ή drivethess) για τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιφερειακή οδό και τους εναλλακτικούς της περιφερειακής οδού άξονες, ώστε να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές. Ως προς την ανάπλαση των χώρων της ΔΕΘ, ακούσαμε την φωνή της πόλης και έτσι θα περιορίσουμε το κτηριακό αποτύπωμα περίπου στο 50% του αρχικού πλάνου, θα αυξήσουμε το πράσινο και τους ανοιχτούς χώρους, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο οικονομικό hub που συνδυάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα και την κοινωνική συνοχή. Ένα είναι σίγουρο: η Θεσσαλονίκη αλλάζει.

Περνάω σε ένα άλλο πεδίο που έχουμε αποφασίσει ότι θα σταματήσει να παράγει γραφειοκρατία, κακονομία, ασάφεια και ανασφάλεια για τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις. Αναφέρομαι στην καλύτερη οργάνωση και ρύθμιση του χώρου στην Ελλάδα, με τη μεγάλη μεταρρύθμιση που υλοποιούμε στη χωροταξική και πολεοδομική μας νομοθεσία. Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος παρουσίασε μια ιστορικού χαρακτήρα παρέμβαση που κωδικοποιεί για πρώτη φορά με τρόπο ολιστικό και επιστημονικά άρτιο, μετά από έναν αιώνα τη διάσπαρτη πολεοδομική νομοθεσία. Πάνω από 170 νόμοι συγχωνεύθηκαν σε έναν Κώδικα 477 άρθρων. Περιττές ή αντικρουόμενες διατάξεις καταργήθηκαν, συγχωνεύθηκαν ή απλοποιήθηκαν. Για την ακρίβεια, στη διάρκεια των 5 χρόνων αυτής της τρομερά επίπονης και εντατικής εργασίας κωδικοποιήθηκαν διατάξεις ηλικίας ως 102 ετών! 25 μέλη της Επιτροπής, ανώτατοι δικαστικοί, καθηγητές και στελέχη του ΥΠΕΝ συνεργάστηκαν για τον σκοπό αυτό. Για πρώτη φορά, θα λειτουργήσει αμέσως μετά την ψήφισή του νέου κώδικα στη Βουλή μία ψηφιακή πλατφόρμα, προσβάσιμη από όλους, που θα δίνει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αναζήτησης για το τι ορίζει ο νόμος σε κάθε περιοχή της χώρας αλλά και κάθε πεδίο της σχετικής νομοθεσίας. Εξασφαλίζουμε έτσι άμεση, δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα περιεχόμενα του νόμου με ιεραρχική διάρθρωση. Ο χρήστης θα μπορεί να δει μέρη, τμήματα και άρθρα, χωρίς να χρειάζεται να τα αναζητά σε δεκάδες ΦΕΚ, μέσω αναλυτικής αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά για γρήγορη εύρεση πληροφοριών. Ευχαριστούμε το πανεπιστήμιο Πατρών για την πολύτιμη συνδρομή του.

Συνεχίζω με τη νέα εφαρμογή MyStreet, το «ΜyCoast της πόλης». Δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, αλλά και τις δημοτικές αρχές, να ελέγχουν εύκολα αν ένας δημόσιος χώρος έχει παραχωρηθεί νόμιμα ή αν υπάρχει παράβαση και στην περίπτωση αυτή, να προβούν σε καταγγελία. Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους και πρέπει να είναι προσβάσιμος, ειδικά από τους πολίτες με αναπηρίες, κινητικά προβλήματα και ηλικιωμένους. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση κατά της επιχειρηματικότητας, αλλά συντασσόμαστε πάντα με τη νόμιμη επιχειρηματικότητα. Αν κάποιος έχει μισθώσει εκατό μέτρα, δεν γίνεται τα εκατό να τα κάνει τριακόσια. Μέσα από εύχρηστους διαδραστικούς χάρτες σε κινητό ή tablet, ο χρήστης θα βλέπει όχι μόνο τις παραχωρήσεις χώρων αλλά και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ασφαλή σημεία καταφυγής, ενώ σύντομα θα προστεθούν και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται απινιδωτές.

Από τα μικρά που όμως κάνουν τη διαφορά: περίπου 2.500 άνεργοι ναυτικοί μας μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για την παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης, ύψους 3.5 εκ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ανάλογα με την ειδικότητα και το αντικείμενο κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, να επανενταχθούν στη ναυτική αγορά και να εξελιχθούν στις ιεραρχικές βαθμίδες του πλοίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, ενώ με την ολοκλήρωση θα αποκτούν πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία.

Κλείνω με την απόφαση των Υπουργείων Ναυτιλίας και Αθλητισμού για τη δωρεάν μετακίνηση όλων των σωματείων που είναι ενταγμένα στο e-kouros με τα επιδοτούμενα πλοία στα 77 δρομολόγια της «άγονης γραμμής». Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2026 και αφορά τις νησιωτικές Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου καθώς και του Ιονίου, καλύπτοντας ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετώπιζαν διαχρονικά: το υψηλό κόστος μετακινήσεων. Με την πρωτοβουλία αυτή στηρίζονται ουσιαστικά 650 σωματεία -το 10% του συνόλου της επικράτειας- και σχεδόν 35.000 αθλήτριες και αθλητές.

Λόγω ΔΕΘ, δεν θα έχουμε ανασκόπηση την επόμενη Κυριακή. Επιστρέφουμε όμως αμέσως μετά, με όλα όσα θα παρουσιάσουμε στη Θεσσαλονίκη. Καλή Κυριακή και καλό μήνα (από αύριο)!»