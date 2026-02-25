Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες - Real.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το μεσημέρι τις περιοχές του βόρειου Έβρου που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες και ενημερώθηκε για την κατάσταση από τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τους δημάρχους Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο, Διδυμοτείχου Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου και Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλο και μίλησε για τα έργα αποκατάστασης.

«Εμείς έχουμε δύο θέματα τώρα να χειριστούμε, το ένα ως προς την αποκατάσταση που είπε ο κ. υπουργός -εδώ είναι ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος ήταν από την πρώτη στιγμή στις περιοχές- θα γίνουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν.

Ως προς τα νερά, ξέρετε ότι έχουμε ουσιαστικά συμφωνήσει με τη Βουλγαρία, ώστε να έχουμε ένα “παράθυρο” μιας τετραετίας, με εγγυημένες ποσότητες νερού όσον αφορά στο πότισμα», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι και δεν θα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από τις ροές του ποταμού και από τις ορέξεις των φίλων μας. Να είμαστε ανεξάρτητοι. Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα, τα έχουμε συζητήσει, συζητιούνται πολλές δεκαετίες, νομίζω τώρα έχει έρθει η ώρα να τα κάνουμε. Εμείς, κ. περιφερειάρχα, θα προσθέσουμε και άλλα 10 εκατομμύρια, θα πάμε στα 30 εκατομμύρια για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Έβρου, ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία να παρέμβουμε και άμεσα και πιο μεσοπρόθεσμα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στήριξη στον πρωτογενή τομέα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε νωρίτερα με αγρότες στις Φέρες και συνομίλησε μαζί τους για τις ανάγκες του κλάδου ως συνέπεια του συνδυασμού ανομβρίας, πυρκαγιών, πλημμυρών και ζωονόσων που έχουν αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τη στρατηγική της κυβέρνησης σχετικά με την ανάκαμψη και ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, σε συνδυασμό με την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ και σημείωσε πως χάρη στη συμφωνία με τη Βουλγαρία για την αξιοποίηση υδάτων του Άρδα εξασφαλίζεται η παροχή νερού στον πρωτογενή τομέα της περιοχής τους θερινούς μήνες.

«Κάνουμε μία μεγάλη και δύσκολη μετάπτωση, αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν εύκολο. Από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε ότι υπήρχαν καθυστερήσεις, γι’ αυτό και κάναμε αυτή τη στήριξη του εισοδήματος για όσους έχασαν τα ζώα τους. Θα υπάρχει και του χρόνου στήριξη εφόσον χρειαστεί. Εμείς θέλουμε να τελειώνουμε μία ώρα αρχύτερα με τις ζωονόσους για να μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ανασύσταση κοπαδιών, να κάνετε τη δουλειά την οποία αγαπάτε και την οποία θέλουμε να κάνετε. Δεν θέλουμε να είστε σε μία κατάσταση να τρέχετε πίσω από το κράτος για να σας καλύπτει τα προς το ζην», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα νερά για το καλοκαίρι και για τα επόμενα χρόνια είναι εξασφαλισμένα. Αλλά τώρα είναι και στο χέρι μας, όπως είπαμε, να γίνουν όλα αυτά για τα οποία πολλές φορές έχουμε μιλήσει αλλά ακόμα δεν τα έχουμε κάνει. Αυτό είναι δέσμευση δική μου. Οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές, και του Υπουργείου και του δικού μας γραφείου και του Κωστή Χατζηδάκη. Ξέρω τα προβλήματα και να μας έχετε εμπιστοσύνη. Ξέρετε πόσο έχουμε ασχοληθεί με τα θέματα του Έβρου. Στα πλαίσια του εφικτού μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ