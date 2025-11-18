Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών - Έρχονται κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό - Real.gr

«Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του τηλεοπτικού σταθμού ERT News, ξεκινώντας να σχολιάζει παρατηρήσεις τηλεθεατών. Εξήγησε ότι η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μία συστηματική υποστήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς κι ότι δρόμοι δεν μπορούν να κατασκευαστούν σε πολύ σύντομο διάστημα.

«Η γραμμή 4 του μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται στη χώρα» τόνισε και παρατήρησε ότι και αυτή είναι μια λύση πιο μακροπρόθεσμη. «Βραχυπρόθεσμα όλη η έμφαση θα πρέπει να πέσει στην ενίσχυση των λεωφορείων» ανέφερε και όπως είπε, «έχουμε ήδη 800 νέα λεωφορεία αλλά ούτε αυτό αρκεί, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να αυξηθεί και η συχνότητα των λεωφορείων. Η προτεραιοποίηση που δίνεται είναι να αυξηθεί εντός έξι μηνών η συχνότητα στις διαδρομές εκείνες που χρησιμοποιεί ο πολίτης περισσότερο, όπως το λεωφορείο 550 που ξεκινά από την Κηφισιά και καταλήγει στο Φάληρο».

«Οφείλω να επισημάνω βέβαια -χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία- ότι σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου το πρωί και ενδεχομένως στην απογευματινή επιστροφή υπάρχει κίνηση, η οποία έχει επιδεινωθεί στην Αθήνα για τους λόγους που σας είπα» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση σχετικά με την ακρίβεια και με όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή για τις τιμές στα ρεβίθια που είναι 14 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι, ο πρωθυπουργός τόνισε αρχικά ότι είναι πολύ άδικο για τη συνθετότητα του προβλήματος να παίρνει κανείς αποσπασματικά κάποιες τιμές και να προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ ή κατά μιας συγκεκριμένης θέσης. «Ποια είναι η αλήθεια; Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα. Το έχω πει πολλές φορές, το έχω αναγνωρίσει. Ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο νοίκι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα ότι η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο», τόνισε. Πρόσθεσε ότι αυτό που μπορεί να κάνει κανείς για το πρόβλημα είναι να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ταυτόχρονα να κάνει όλους εκείνους τους ελέγχους στην αγορά ώστε να περιορίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Ψηφίζουμε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση η οποία αποτελούσε και πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μία ενιαία ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή στην οποία θα συνενωθούν όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί και η οποία θα έχει και την ανεξαρτησία και τη δύναμη να επιβάλει πρόστιμα και να προσπαθεί να βάλει τη μέγιστη δυνατή τάξη στην αγορά» τόνισε. «Όμως επιμένω ότι η λύση είναι τελικά ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του. Και αυτό γίνεται με μία πολύ τολμηρή μεταρρύθμιση φορολογική την οποία οι πολίτες θα δουν από τον επόμενο χρόνο και η οποία θα αυξήσει ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημά τους» πρόσθεσε, ενώ αναφορά έκανε στο σημείο αυτό και στο μέτρο της επιστροφής ενοικίου.

«Εμείς θα δώσουμε παραπάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος» είπε, επίσης, ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Πρόσθεσε, δε, ότι θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό που αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Μίλησε για την κοινωνική αντιπαροχή και είπε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι το «πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα, ποια είναι τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για να πείσουμε τους ιδιοκτήτες να βγάλουν αυτά τα ακίνητα στην αγορά». «Έχουμε ήδη ψηφίσει μια σειρά από φορολογικά κίνητρα» και «θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών κατά προτεραιότητα διαμερισμάτων με πολύ ευνοϊκούς όρους επισκευής» και πιθανότατα η σχετική εξαγγελία θα γίνει πριν από το τέλος του χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του ο πρωθυπουργός τόνισε για το θέμα των αγροτών ότι «η δέσμευσή μας είναι να πληρώσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου» και υπενθύμισε ότι «τα προηγούμενα χρόνια δινόταν στα τέλη Οκτωβρίου, άρα μιλάμε για μία καθυστέρηση ενός μήνα». «Εδώ όμως πάμε να κάνουμε μία πολύ δραστική μεταρρύθμιση. Δύσκολη μεταρρύθμιση με κόστος πολιτικό, απότοκο προβλημάτων και σφαλμάτων τα οποία και εμείς έχουμε αναγνωρίσει, απολύτως απαραίτητη όμως για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας» ανέφερε.

Στη συνέχεια επισήμανε ότι πρέπει να γνωρίζουν οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι ότι τελικά «θα είναι ωφελημένοι από το νέο σύστημα γιατί πολύ απλά θα πετάει έξω αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται να πάρουν χρήματα ευρωπαϊκά αλλά το ποσό το οποίο έχουμε προς διάθεση είναι το ίδιο». «Άρα οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι θα πάρουν περισσότερα χρήματα» τόνισε.

Αναγνώρισε στο σημείο αυτό ότι στην κτηνοτροφία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα καθώς θανατώθηκαν κοπάδια κι εκεί οι δυστοκίες από τη μετάπτωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήρθε δυστυχώς και συνέπεσε με την ευλογιά, που θανατώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ζώα. «Θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση η οποία θα εξειδικευθεί τις επόμενες μέρες. Θα υπάρξει έως το τέλος του έτους άμεση στήριξη εισοδήματος στους κτηνοτρόφους οι οποίοι θανάτωσαν ζώα ως αποτέλεσμα της ευλογιάς. Μιλάμε για μια συμπληρωματική ενίσχυση η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους, θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσουμε με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους». Πρόσθεσε ότι θα είναι συμπληρωματικά χρήματα που θα ανασυρθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες.