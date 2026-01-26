Μητσοτάκης - Ερντογάν: Συνάντηση με κλειστά χαρτιά - Real.gr

Πώς διαμορφώνεται η ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που θα γίνει τον Φεβρουάριο στην Αγκυρα. Μπαράζ προκλήσεων από την Τουρκία, η οποία εξέδωσε δύο παράνομες NAVTEX διάρκειας δύο ετών!

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Θέμα ολίγων ημερών» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τις ανακοινώσεις για την ημερομηνία που θα διεξαχθεί το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, καθώς και η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οπως αποκάλυψε ο Π. Μαρινάκης, οι συζητήσεις ανάμεσα στα διπλωματικά επιτελεία των δύο ηγετών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν σύντομα.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει η συνάντηση και το ΑΣΣ στην Αγκυρα να οριστούν προτού ξεκινήσει το Ραμαζάνι στις 17 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι από τις 14 έως τις 17 Φεβρουαρίου, επειδή ο πρωθυπουργός δεν έχει κάποια ταξίδια εκείνες τις ημέρες.

Οι δύο πλευρές προσέρχονται στη συνάντηση με κλειστά χαρτιά, που δεν αναμένεται να ανοίξουν ούτε στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, ούτε στη συνάντηση των δύο ηγετών. Το διάστημα που προηγήθηκε, οι Τούρκοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν ατζέντα κυρίως με τις παρεμβάσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για τα χωρικά ύδατα και τη λύση των προβλημάτων στο Αιγαίο. Η Αθήνα, ωστόσο, θεωρεί πως τη δεδομένη συγκυρία μια συζήτηση για τη μόνη διαφορά που αναγνωρίζει, το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, είναι ανέφικτη. «Τη συγκεκριμένη, δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, διότι δεν συγκλίνουμε στο ποιο θα είναι το εύρος της συζήτησης», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και προσέθεσε: «Η Ελλάδα επιμένει και θα επιμένει πάντα ότι ένα είναι και μόνο το θέμα το οποίο μπορεί να συζητηθεί και το οποίο μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, που είναι ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η οριοθέτηση των θαλάσσιων αυτών ζωνών. Εφόσον η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν άλλα, υπάρχει ακόμη μια σχετική απόκλιση».

Επικοινωνία

Η Αθήνα, πάντως, θεωρεί ότι ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες είναι καλύτερα να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας και διάλογος και ότι η πολιτική των τελευταίων ετών έχει παραγάγει αποτελέσματα. Ως τέτοια αναφέρουν στην κυβέρνηση τη συνεργασία στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και το γεγονός ότι μέσα σε έξι χρόνια έχουν μειωθεί κατά 80% οι μεταναστευτικές ροές, αλλά και την αύξηση του ρεύματος Τούρκων τουριστών προς την Ελλάδα. Οπως λένε στο υπουργείο Εξωτερικών, ο διάλογος με την Τουρκία λειτουργεί και απόδειξη τούτου αποτελούν οι συναντήσεις για τον πολιτικό διάλογο και για τα θέματα της θετικής ατζέντας που έγιναν στην Αθήνα, την Τρίτη και την Τετάρτη.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Αθήνα δεν πρόκειται να μπει σε διάλογο για τα χωρικά ύδατα και αυτό ήταν κάτι που επανέλαβε ο Γ. Γεραπετρίτης στην πρόσφατη συνέντευξή του: «Θέλω να σας πω ότι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική πολιτεία, δεν συζητά τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα χωρικά ύδατα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων -το διευκρινίζω διότι είναι εξαιρετικά σημαντικόείναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την κυριαρχία της χώρας μας και άρα είναι ένα μονομερές δικαίωμα. Δεν τίθεται σε συζήτηση, δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση, παρά μόνο μεταξύ των ελληνικών πολιτικών σχηματισμών της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής Βουλής».

Η ελληνική άρνηση φαίνεται ότι ενόχλησε την Τουρκία, η οποία προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε μια νέα πρόκληση, επαναφέροντας το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών στην ατζέντα. Η Τουρκία εξέδωσε δύο παράνομες NAVTEX, διάρκειας 2 ετών (!), εκ των οποίων η πρώτη είναι μια «γενική υπενθύμιση» περί εκπομπής αγγελιών «που καλύπτουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος, τα όρια της οποίας μένει να οριοθετηθούν από τα παράκτια κράτη». Επισημαίνεται, δε, ότι «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές».

Η δεύτερη NAVTEX αναφέρει ονομαστικά τα νησιά τα οποία -σύμφωνα με την Αγκυρα είναι υπό καθεστώς «μόνιμης αποστρατιωτικοποίησης» (Θάσος, Αγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, σύμπλεγμα Καστελλόριζου) και παραθέτει και τις διεθνείς συνθήκες (Διάσκεψη του Λονδίνου του 1914, Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και Συνθήκη των Παρισίων του 1947), οι οποίες σύμφωνα με την ερμηνεία της Αγκυρας «τεκμηριώνουν ότι δεν πρέπει να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών». Ασφαλώς η χρονική στιγμή κατά την οποία η Τουρκία προχώρησε σε αυτή την πρόκληση δεν είναι τυχαία, λίγες ημέρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις για τη διεξαγωγή του ΑΣΣ.

Αίσθηση προκάλεσαν, πάντως, στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα και οι δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία έστειλε μήνυμα διαλόγου και συνεργασίας σε Αθήνα και Αγκυρα. Η Κ. Γκιλιφόιλ στάθηκε ιδιαίτερα στη στενή προσωπική σχέση που έχει με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αγκυρα, Τομ Μπάρακ, σημειώνοντας ότι η σχέση αυτή μπορεί να αποβεί «πολύ ωφέλιμη» για τα συμφέροντα και των τριών χωρών (Ελλάδα, Τουρκία, ΗΠΑ), ενώ είπε πως με την Τουρκία «θέλουμε ανοιχτό διάλογο και επικοινωνία». Καθώς για ανοιχτό διάλογο έχει ήδη μιλήσει και ο Τ. Μπάρακ, φούντωσαν πάλι οι φήμες περί επικείμενης ανάμειξης του Ντόναλντ Τραμπ στα ελληνοτουρκικά, κάτι που πάντως απέκλεισε κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.