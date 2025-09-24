Μητσοτάκης: Εξετάζουμε την απαγόρευση της χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 16 ετών - Real.gr

Τι είπε ο πρωθυπουργός σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα την προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα την προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ότι «στην Ελλάδα σκεφτόμαστε μια απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία».

«Σίγουρα δεν είναι η τέλεια λύση, βλέπουμε ότι θα είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε αυτή την νομοθεσία, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία», πρόσθεσε.

Στην αρχή της ομιλίας του ότι αυτό το καλοκαίρι διάβασε μετά από παρότρυνση της συζύγου της ένα βιβλίο του Τζόναθαν Χάιντ το οποίο ονομάζεται “The Anxious Generation”, δηλαδή «η γενιά του άγχους».

«Καθώς διάβαζα για τις επιδράσεις που έχουν τα social media στα παιδιά μας, ένιωσα λες και ήμουν “μέσα” σε αυτές τις ιστορίες. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της χρήσης, αλλά είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Εμείς ως ηγέτες κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό. Πρώτα να βοηθήσουμε τους γονείς. Δεν είναι μόνο δική τους ευθύνη».

Στη συνέχεια ανέφερε «στην Ελλάδα απαγορεύσαμε τη χρήση των κινητών στα σχολεία. Αυτό ήταν πραγματικά μια τεράστια αλλαγή στη σχολική εμπειρία των γονιών. Δημιουργήσαμε το parentcontrol.gr μέσα στο gov.gr που κάνει δύο πράγματα:

Συνδέει ψηφιακά ως εργαλείο τα στοιχεία των παιδιών με τα στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε οι ίδιοι οι γονείς να μπορούν να δουν εάν το παιδί έχει την κατάλληλη ηλικία για να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, γιατί όπως είπαμε, οι γονείς πρέπει να φτιάξουν έναν λογαριασμό σε αυτή τη σελίδα ώστε να προστατεύουν το παιδί τους ανάλογα με την ηλικία που έχει».