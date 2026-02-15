Μητσοτάκης για Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Περνά τώρα στην ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή - Real.gr

Quantcast
15:46, 15/02/2026
Μητσοτάκης για Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Περνά τώρα στην ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή

«Μαζί με όλους τους Έλληνες και κάθε Νεοδημοκράτη αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό την 'Αννα Ψαρούδα. Την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της βουλής, αλλά και την πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της Ακαδημίας Αθηνών. Μία ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Και μία Ελληνίδα που επί χρόνια τίμησε την Αθήνα ως βουλευτής και τη χώρα μας ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη.

«Η ‘Αννα περνά, τώρα, στην ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, όμως, περνά και στη μνήμη όλων ως υπόδειγμα πολιτικού και διανοούμενου. Με έγκυρες και τεκμηριωμένες θέσεις, ηθική στάση και μετριοπαθή συμπεριφορά. Με σταθερή επιδίωξη την ενότητα και τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων», σημειώνει.

«Είμαστε τυχεροί όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της, καθώς η ευγενική μορφή και οι πολύτιμες σκέψεις της θα μας συνοδεύουν για πάντα. Γιατί η ‘Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη μας αφήνει πλούσια παρακαταθήκη: την εθνική προσήλωση, την παραταξιακή συνέπεια και την αθόρυβη προσφορά. Μία αληθινή κυρία της πολιτικής, της επιστήμης και της κοινωνικής δράσης» συμπληρώνει ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη του είναι κοντά στην οικογένεια και τους αμέτρητους φίλους της.

