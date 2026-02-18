Μητσοτάκης για Αντώνη Μανιτάκη: Υπηρέτησε τη χώρα με αίσθηση καθήκοντος - Real.gr

Τα συλλυπητήρια του για την απώλεια του Αντώνη Μανιτάκη που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ο Αντώνης Μανιτάκης υπήρξε ένας κορυφαίος συνταγματολόγος και αφοσιωμένος δάσκαλος. Μα πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τη χώρα με αίσθηση καθήκοντος.

Είχα την τιμή να τον διαδεχθώ στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και να διαπιστώσω από πρώτο χέρι τη σοβαρότητα και τη μεθοδικότητα με την οποία προσέγγιζε τις αλλαγές που είχε ανάγκη ο τόπος.

​Ο Αντώνης Μανιτάκης απέδειξε ότι η προσήλωση στον εκσυγχρονισμό του κράτους δεν έχει κομματικό χρώμα, αλλά είναι εθνικό στοίχημα. Είναι βέβαιο ότι η νηφαλιότητα και η ευπρέπειά του θα λείψουν από τον δημόσιο βίο.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του».

