Μητσοτάκης για δασμούς Τραμπ: «Υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης μιας win-win λύσης» - Real.gr

«Έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός

«Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μήνυμα και ένα ελληνικό μήνυμα. Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης μιας “win-win” λύσης σε ό,τι αφορά το εμπόριο, μιας λύσης που θα είναι αμοιβαία επωφελής. Αυτή ήταν η σταθερή μου πεποίθηση από την αρχή, πριν ανακοινωθούν οι δασμοί», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που παραχώρησε συνέντευξη στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Breitbart και στον δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ. «Υπάρχει ακόμα περιθώριο για διαπραγματεύσεις πριν εξετάσουμε οποιαδήποτε σημαντικά ανταποδοτικά μέτρα, πέρα από αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα (σ.σ. σχετικά με προγενέστερους αμερικανικούς δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο), τα οποία, ούτως ή άλλως, ήταν η αναμενόμενη αντίδραση της ΕΕ».

«Πιστεύω ότι, στο τέλος της ημέρας, η Ευρώπη και η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ σημαντικές για τις ΗΠΑ και οι ΗΠΑ είναι σημαντικές για την Ευρώπη και πρέπει να βρούμε μία λύση», τόνισε ερωτηθείς για το μήνυμα που μπορεί να στείλει στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

