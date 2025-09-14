Μητσοτάκης για Εθνική Ελλάδος: Το χάλκινο μετάλλιο λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας - Real.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την εθνική για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

«Ύστερα από 16 χρόνια η “επίσημη αγαπημένη” των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του Eurobasket με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας» σημείωσε σε ανάρτηση του στο Χ ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη».