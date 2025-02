Μητσοτάκης για γερμανικές εκλογές: «Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, τη Γερμανία και την Ευρώπη» - Real.gr

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον πρόεδρο του CDU Φρίντριχ Μερτς.

«Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, για τη Γερμανία και για την Ευρώπη» χαρακτήρισε τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στα αγγλικά στο Χ.

Ο κ.Μητσοτάκης συνεχάρη τον πρόεδρο του CDU Φρίντριχ Μερτς και προσέθεσε: «Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: θα είστε ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά είναι η εξής:

«A decisive victory for our political family, for Germany, and for Europe. Congratulations @_FriedrichMerz! One thing is clear: you will be Germany’s next chancellor».