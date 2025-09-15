Quantcast
Μητσοτάκης για Καραλή: «Πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά» - Real.gr
real player

Μητσοτάκης για Καραλή: «Πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά»

17:15, 15/09/2025
Μητσοτάκης για Καραλή: «Πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά»

Συγχαρητήρια ανάρτηση για το επίτευγμα του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία.»


 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved