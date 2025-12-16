Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα απολογηθώ για κανέναν παράνομο καιροσκόπων - Real.gr

Η Ν.Δ θα ζητήσει ονομαστική για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με σκληρή γλώσσα και σαφές πολιτικό μήνυμα επέλεξε να μιλήσει για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας μάλιστα σε πρώτο ενικό είπε ότι δεν θα απολογηθεί για πρακτικές κανενός καιροσκόπου που –όπως είπε– ανήκουν σε ένα «σάπιο καθεστώς» του παρελθόντος.

«Δεν θα απολογηθώ ποτέ για μια παρανομία καιροσκόπων», δήλωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «τα παράσιτα πάντα βρίσκουν την ευκαιρία να προσκολληθούν σε οργανισμούς και συστήματα εξουσίας». Όπως τόνισε, η κυβέρνηση επέλεξε συνειδητά να συγκρουστεί με μια παγιωμένη κατάσταση, ακόμη κι αν αυτό προκαλεί αντιδράσεις.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκε η απόφαση για ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, την οποία χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτη και κρίσιμη για τον οριστικό εκσυγχρονισμό του συστήματος αγροτικών πληρωμών. «Αυτό δεν πρόκειται να συζητηθεί. Είναι το πρώτο βήμα για την απελευθέρωση του αγροτικού κόσμου από τα δεσμά ενός κακού παρελθόντος», υπογράμμισε.

«Αργήσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε όπως πριν»

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η παρέμβαση δεν έγινε όσο έγκαιρα θα έπρεπε, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι αδράνειας. «Αργήσαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δράσουμε εδώ και τώρα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι έλεγχοι που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οδηγούν ανοιχτές υποθέσεις στη Δικαιοσύνη.

Όπως ανέφερε, η απόφαση να «πιαστεί το νήμα από την αρχή» ελήφθη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να αντιμετωπιστεί ένα σύστημα που επί χρόνια λειτουργούσε με κενά και στρεβλώσεις. «Μεγαλύτερος υπεύθυνος δεν είναι εκείνος που αναλαμβάνει να αλλάξει, αλλά αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο», είπε χαρακτηριστικά.

Καθυστερήσεις και αντιδράσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ προκάλεσε καθυστερήσεις, σε μια περίοδο μάλιστα που εκδηλώθηκαν κινητοποιήσεις και αγροτικά μπλόκα. Όπως είπε, ήταν γνωστό ότι η μετάπτωση σε ένα νέο σύστημα δεν θα ήταν ανώδυνη, κάνοντας λόγο για «τιτάνια προσπάθεια» από τα συναρμόδια υπουργεία ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή των ενισχύσεων.

Παρά τις δυσκολίες, τόνισε ότι το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει την επιλογή της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το συνολικό ύψος των πληρωμών προς τον αγροτικό τομέα το 2025 θα ανέλθει σε 3,8 δισ. ευρώ, έναντι 3,2 δισ. ευρώ το 2024, ενώ –όπως υπογράμμισε– το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα πληρωμών «εκσυγχρονίζεται οριστικά».

Εξοικονόμηση πόρων και ανακατανομή

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στο γεγονός ότι ο νέος τρόπος καταβολής αποζημιώσεων οδήγησε σε εξοικονόμηση πόρων ύψους τουλάχιστον 160 εκατ. ευρώ, τα οποία –όπως είπε– δεν κατέληξαν σε μη δικαιούχους.

Από το ποσό αυτό, 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στους κτηνοτρόφους, ενώ τα υπόλοιπα 80 εκατ. ευρώ σε σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς, που δοκιμάζονται από τις χαμηλές τιμές. «Οι έντιμοι παραγωγοί πρέπει να εισπράττουν περισσότερα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η τολμηρή αυτή απόφαση «ξεβόλεψε όσους είχαν μάθει να εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος».

Μέτρα στήριξης και πολιτική αντιπαράθεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ευρύτερο πλαίσιο στήριξης του αγροτικού τομέα, κάνοντας λόγο για έτοιμο κυβερνητικό σχέδιο που απαντά σε δικαιολογημένα αιτήματα. Μεταξύ άλλων, μίλησε για συμφωνίες με τη ΔΕΗ για καλύτερες τιμές ενέργειας, αλλά και για ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, ακόμη και τη στιγμή που το καύσιμο μπαίνει στην αντλία.

Σε πολιτικό επίπεδο, έκανε λόγο για «διακομματική παθογένεια» δεκαετιών και απηύθυνε ευθεία αναφορά στην αντιπολίτευση. «Αν δύο κόμματα έχουν μεγαλύτερη ευθύνη, είναι το δικό μας και το δικό σας», είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, καλώντας σε ανάληψη ευθύνης.

Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής με διακομματικό προεδρείο, διάρκειας τεσσάρων μηνών, με στόχο τη συνολική αποτίμηση και θωράκιση του νέου συστήματος.

Τέλος, προανήγγειλε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ τονίζοντας ότι η σύγκρουση με τις παθογένειες του παρελθόντος είναι πολιτική επιλογή που δεν χωρά μισόλογα.