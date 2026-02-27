Ιδιαίτερη ένταση καταγράφηκε κατά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη , όταν η συζήτηση μεταφέρθηκε στον ρόλο της ΔΕΗ και στα όρια κρατικής παρέμβασης στην αγορά.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο κοινωνικός ρόλος ανήκει στο κράτος και όχι σε μια εισηγμένη εταιρεία, απορρίπτοντας την κριτική ότι η ΔΕΗ οφείλει να απορροφά πιέσεις τιμών.

«Αν το κράτος θέλει να επιδοτήσει τιμές ρεύματος, δεν μπορεί να το ζητήσει από μια εταιρεία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε –όπως είπε απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη– τις αρχές του ανταγωνισμού που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική ευρωστία της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για τη «χρεοκοπημένη ΔΕΗ» που, όπως υποστήριξε, παρέλαβε η κυβέρνηση το 2019.

Μητσοτάκης: 21% φθηνότερα τα τιμολόγια στην Ελλάδα – Κύριε Ανδρουλάκη εισηγείστε ακόμα ακριβότερο ρεύμα

Εκείνη την ώρα από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ ακούστηκε η φράση “Ναι , επενδύει. «Σε πλυντήρια και κουζίνες», προκαλώντας την αντίδραση του πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι πρόκειται για επενδύσεις σε δίκτυα λιανικής και επιχείρησε να αποδομήσει την κριτική του αντιπάλου του, λέγοντας με αιχμηρό ύφος ότι οι θέσεις αυτές παραπέμπουν σε άλλες πολιτικές αφετηρίες.

Ανδρουλάκης: Το κράτος δεν θα ξαναγίνει λάφυρο στα χέρια κανενός πρωθυπουργού

Ο διάλογος αποτυπώθηκε ως εξής:

Κ. Μητσοτάκης: Ο κοινωνικός ρόλος ανήκει στο κράτος. Αν το κράτος θέλει να επιδοτήσει τιμές ρεύματος δεν μπορεί να ζητήσει από μια εταιρεία. Έχετε κάνει στην Ευρωβουλή και ξέρετε ότι αυτό παραβιάζει τις αρχές του ανταγωνισμού. Δεν φαντάζομαι ότι θέλετε να μετατρέψετε τη ΔΕΗ στη χρεοκοπημένη επιχείρηση που παραλάβαμε το 2019. Η ΔΕΗ είναι μια εύρωστη επιχείρηση που κάνει επενδύσεις.

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ: Σε πλυντήρια και κουζίνες. Με το αίμα του ελληνικού λαού.

Κ. Μητσοτάκης: Ναι, επενδύει σε δίκτυα λιανικής. Τι σας πειράζει; Δεν μετακομίζετε στο ΚΚΕ με αυτά που λέτε;

Κλείνοντας ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι για πρώτη φορά θα υπάρξει ενεργειακή γεώτρηση σε ελληνικά τεμάχια που θα ξεκινήσει το 2027 .”Αυτή η κυβέρνηση υπερασπίζεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα” κατέληξε.