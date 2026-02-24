Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Αταλάντευτη η στήριξή μας στην ανεξαρτησία και τον λαό της - Real.gr

H ανάρτηση του πρωθυπουργού για τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναβεβαιώνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που τηρεί το διεθνές δίκαιο. Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει άλλον έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Χ με αφορμή την συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Four years on, Ukraine defends its sovereignty with courage and resilience. We reaffirm our unwavering support for its independence, its people, and for a peace that upholds international law. May the next anniversary mark not another year of war, but a just and lasting peace. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 24, 2026



