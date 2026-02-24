Quantcast
Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Αταλάντευτη η στήριξή μας στην ανεξαρτησία και τον λαό της - Real.gr
real player

Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Αταλάντευτη η στήριξή μας στην ανεξαρτησία και τον λαό της

11:54, 24/02/2026
Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Αταλάντευτη η στήριξή μας στην ανεξαρτησία και τον λαό της

H ανάρτηση του πρωθυπουργού για τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναβεβαιώνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που τηρεί το διεθνές δίκαιο. Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει άλλον έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Χ με αφορμή την συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

 


 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved