Μητσοτάκης για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη: Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε - Real.gr

Μητσοτάκης για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη: Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε
Μητσοτάκης για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη: Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε

10:49, 28/02/2026
Μητσοτάκης για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη: Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

«Τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη που πλήγωσε όλους τους Έλληνες, η μνήμη των θυμάτων και ο πόνος των συγγενών συναντώνται σε ένα κοινό αίτημα: οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό, αλλά και αμερόληπτο στη δίκη που ξεκινά. Ενώ η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την 3η επέτειο από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει. Μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα. Και γυρίζοντας την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος. Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

