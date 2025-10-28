Μητσοτάκης για την 28η Οκτωβρίου: «Καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά το μήνυμα της ενότητας» - Real.gr

Quantcast
Μητσοτάκης για την 28η Οκτωβρίου: «Καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά το μήνυμα της ενότητας»
Μητσοτάκης για την 28η Οκτωβρίου: «Καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά το μήνυμα της ενότητας»

14:48, 28/10/2025
Μητσοτάκης για την 28η Οκτωβρίου: «Καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά το μήνυμα της ενότητας»

Τη σημασία της ενότητας στον Ελλήνων, έτσι όπως αυτή αναδείχθηκε στο Έπος του '50 και την αναγκαιότητα να τη μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικής μας γενιάς, επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Στην πραγματικά εντυπωσιακή πολιτική και στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας η οποία σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος της, ταυτόχρονα όμως είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους, ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και κατήγαγαν μία νίκη περήφανη. Και αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικής μας γενιάς.

Ζούμε σε ταραγμένους και δύσκολους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση την οποία παρακολουθήσαμε σήμερα μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν αυτή την ελευθερία για την οποία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε μία διαδικασία, ίσως του σημαντικότερου μετασχηματισμού στην ιστορία τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες, στις ξεχωριστές προκλήσεις των καιρών.

Και πράγματι αυτή η ημέρα, αυτή η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα αφιερωμένη σε αυτές και σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια, 365 ημέρες τον χρόνο, για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας μας.

Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού της γης».

