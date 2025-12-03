Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Βγήκε πρώτος από το πλοίο και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα» - Real.gr

Quantcast
21:44, 03/12/2025
Για τον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη.

Πιο συγκεκριμένα, κληθείς να σχολιάσει την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Ήλπιζα ότι θα μέναμε στα θέματα της ατζέντας. Εγώ είπα μια κουβέντα που θέλω να επαναλάβω και να διατυπώσω το ερώτημα. Εσείς θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια; Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

 

 

 

