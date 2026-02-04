Μητσοτάκης: Η δέσμευσή μας για περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές, γίνεται πράξη - Άφησε «παράθυρο» για ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά - Real.gr

Η εξασφάλιση εργασίας, η αύξηση των μισθών, οι δεξιότητες των εργαζομένων, καθώς η μείωση της φορολογίας, βρίσκονται στο επίκεντρο της εργασιακής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως επισήμανε από τα Ιωάννινα και τον πρώτο προσυνεδριακό διάλογο της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είχε συζήτηση με έναν μαθητή Λυκείου, μια επαγγελματία υγείας, μια ωφελούμενη προγράμματος ΔΥΠΑ και μια ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

Επισήμανε πως «είναι πολύ σημαντικό που ακούγονται στο προσυνέδριο από ωφελούμενους συμπολίτες μας μαρτυρίες για την νέα πραγματικότητα που βιώνουν μετά τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης, που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πολύ προσπάθεια και κόπο». Μάλιστα τόνισε ότι «πάντα στο επίκεντρο και στην σκέψη, ήταν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση και αναφέρθηκε στην περίπτωση μητέρας ατόμου ΑΜΕΑ η οποία με την μαρτυρία της άνοιξε την συζήτηση».

«Μέλημά μας η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη»

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο με βαριά αναπηρία να χει τη δυνατότητα να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο, προσωπικό βοηθό, που θα του επιτρέψει να έχει και πάλι αυτονομία στη ζωή του να μπορέσει υπό προϋποθέσεις να ενταχθεί στην κοινωνική, επαγγελματική ζωή, να βγει από αυτό το αδιέξοδο του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι άνθρωποι αυτοί ήταν καταδικασμένοι να παραμένουν, πριν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, ανέφερε ο πρωθυπουργός».

Το πρόγραμμα αυτό, όπως διευκρίνισε, δεν ωφελεί μόνο τα άτομα με βαριά αναπηρία, ωφελεί τις οικογένειες και ειδικά τις μονογονεϊκές, γιατί το κράτος δίνει την δυνατότητα στους συγγενείς να υποστηρίξουν τον άνθρωπό τους και να αναζητήσουν μια απασχόληση.

«Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο πρόγραμμα το οποίο να καταδεικνύει το μέλημα της κυβέρνησης μας και κυρίως το μέλημα της μεγάλης παράταξης που παραμένει στην καρδιά και την ψυχή της, μια βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη. Μέλημά μας είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη», τόνισε.

Απευθυνόμενος στην Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε, πως ήταν ένα επίπονο πρόγραμμα που κατάφεραν να υλοποιήσουν, θα είναι ένα πρόγραμμα που θα έχει συνεχεία και θα επεκταθεί.

Παράλληλα επισήμανε, πως αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική της κυβέρνησης για τα άτομα με αναπηρία , ενώ υπογράμμισε πως για πρώτη φορά η κυβέρνηση αντιμετώπισε την αναπηρία οριζόντια και αναφέρθηκε στην κάρτα αναπηρίας.

«Η Ελλάδα είναι ελκυστική για να επιστρέφουν νέα παιδιά που έφυγαν στην κρίση»

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «πριν τις εκλογές του 2019, είχαμε προτάξει την αντιμετώπιση της ανεργίας ως την πρώτη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης της ΝΔ».

«Σήμερα, αυτή η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα δημιούργησε παραπάνω από 560.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία στην χώρα μας απέχει μόλις 0,2% από το χαμηλότερο ποσοστό το οποίο έχουμε ποτέ καταγράψει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι «η πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική δεν είναι να στηρίζουμε κάποιον άνεργο με κάποιο επίδομα ανεργίας. Θα το κάνουμε και αυτό εφόσον χρειάζεται, αλλά το πιο αποτελεσματικό είναι να βρούμε στον άνεργο κάποια δουλειά και να εξασφαλίσουμε ότι η αγορά εργασίας λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, ώστε οι μισθοί να ανεβαίνουν και οι εργαζόμενοι να αρχίζουν να αποκτούν τις δεξιότητες προκειμένου να “παντρεύονται” με τις ανάγκες των εργοδοτών».

«Οι ανάγκες των εργοδοτών αλλάζουν – οι νέοι ξέρουν ότι πρέπει διαρκώς να ενημερώνονται», συμπλήρωσε, μιλώντας για τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

«Η Ελλάδα είναι ελκυστική για να επιστρέφουν πλέον νέα παιδιά που έφυγαν στη διάρκεια της κρίσης», είπε ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας μια σειρά από παραδείγματα. «Η βασική μας δέσμευση περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές, γίνεται πράξη», υπογράμμισε.

«Κάτι αλλάζει στο ΕΣΥ – Έχουν γίνει σημαντικές τομές»

«Το 2023 όταν σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε να κυβερνήσουμε τη χώρα για μια τετραετία, είχα προτάξει την ανάταξη του ΕΣΥ και την έμφαση την οποία δίνουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα και την πρόληψη ως μία από τις τρεις κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησής μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Σχολίασε ότι «παρά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν ακόμη, νομίζω ότι κάποιος πρέπει να είναι πραγματικά κακόπιστος, αν δεν αναγνωρίσει ότι στο ΕΣΥ έχουν γίνει πολύ σημαντικές τομές. Αυτό δεν έχει σημασία να το λέμε εμείς, αλλά οι ίδιοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, αλλά πρώτα και πάνω από όλα οι ασθενείς».

«Συμφωνήσαμε με τον Υπουργό να δώσουμε τη δυνατότητα σε όποιον παίρνει εξιτήριο από οποιοδήποτε νοσοκομείο του ΕΣΥ να λαμβάνει ένα μήνυμα όπου του ζητάμε με ειλικρίνεια να μας πει τι κάναμε και τι δεν κάναμε καλά, από την ποιότητα περίθαλψης, μέχρι την καθαριότητα, το φαγητό, τον τρόπο με τον οποίο τον υποδέχθηκε το νοσοκομείο κλπ», είπε.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πολλά προβλήματα και φιλόδοξους στόχους, αλλά στο ΕΣΥ πραγματικά κάτι αλλάζει».

«Παράθυρο» για ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά: «Να μας έχετε εμπιστοσύνη»

Συνομιλώντας με επαγγελματία υγείας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κινήσεις αναβάθμισης του ΕΣΥ, στο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, στην στήριξη των υγειονομικών που, όπως είπε, έβαλαν πλάτη στον Covid-19.

Σε ερώτημα για το εάν θα ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Να μας έχετε εμπιστοσύνη, αυτό έχω να πω μόνο».

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η προσέλκυση νοσηλευτών» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Για τα ΤΠΕ

Σχετικά με Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΠΕ), ξεχώρισε τρεις ενέργειες της κυβέρνησης. «Ρίξαμε πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο να ξαναφτιάξουμε τα ΤΠΕ. Φτιάχνουμε καινούργια ΤΠΕ, τα μεγαλώνουμε, αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο διακινούνται οι ασθενείς μέσα στα ΤΠΕ, με λίγα λόγια ρίχνουμε λεφτά στις υποδομές».

«Το δεύτερο είναι ότι είναι ότι προσθέτουμε ανθρώπους. Με πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, προσλάβαμε 500 τραυματιοφορείς , οι οποίοι άλλαξαν την εικόνα ταχύτητας εξυπηρέτησης στα τμήματα ΤΠΕ. Και το τρίτο είναι αυτό που αποκαλούμε “βραχιολάκι”. Ένα σύστημα υποδοχής και ιχνηλάτησης του κάθε περιστατικού σε ένα τμήμα ΤΠΕ».