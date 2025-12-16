Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δικαιώνει μια εξαετή πολιτική - Real.gr

Με την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη θέση του Προέδρου του Eurogroup άρχισε την ομιλία του κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζοντάς την ως δικαίωση της εξαετούς πολιτικής της κυβέρνησης αλλά και ως την πιο αποστομωτική απάντηση στην αντιπολίτευση. «Το “Μένουμε Ευρώπη” έχει αντιστραφεί, με την Ευρώπη να λέει πλέον, «Γινόμαστε Ελλάδα».
Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δηλώνει τις θυσίες της κοινωνίας να βρεθεί από την καθήλωση στην ευημερία και δικαιώνει μία 6ετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού. Ένας ολόκληρος λαός αντιστάθηκε στα ψέματα και στον λαϊκισμό και από το περιθώριο παίρνει θέση στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Αυτή η νίκη, η εθνικλη επιτυχία λέει πολλά. Δηλώνει τις προσπάθειες και τις θυσίες μιας κοινωνίας να βρεθεί από ένα καθεστώς καθήλωσης σε περιβάλλον ευημερίας” είπε.
O κ. Μητσοτάκης συνέχισε με απαρίθμηση μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση αλλά και περιέγραψε ανά μήνα την εφαρμογή μέτρων.
Χαρακτηριστικά είπε ότι:
- Πιστώθηκε ήδη η ετήσια επιστροφή ενός μισθώματος σε 900.000 ενοικιαστές. «Είμαστε σίγουροι ότι του χρόνου θα έχουμε παραπάνω δηλωθέντα ενοίκια έτσι ώστε να εξετάσουμε να μειώσουμε κι άλλο τη φορολόγηση» πρόσθεσε.
- Έχει καταβληθεί η τακτική ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανάπηρους και ανασφάλιστους υπερήλικες.
- Τίθεται σε ισχύ αναβαθμισμένο μισθολόγιο για 100.000 στελέχη σωμάτων ασφαλείας.
- Μέσα στον μήνα 2,5 εκατ συνταξιούχοι θα δουν αυξημένες τις συντάξεις τους και ψαλιδισμένη την προσωπική διαφορά η οποία τελειώνει το 2027.
- Τον Ιανουάριο είναι η σειρά των μισθωτών. Μηδέν φόρος εισοδήματος για όλους τους νέους κάτω των 25.
- Όσα περισσότερο παιδιά έχεις τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνεις.
- Αύξηση αναδρομικά από Οκτώβριο για 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Για τα νησιά του βορείου , ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου μείωση ΦΠΑ για όλα τα νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.
- Τον Μάρτιο ένα εκατομμύριο κάτοικοι σε όλα τα μικρά χωριά θα απαλλαγούν από τον μισό ΕΝΦΙΑ και από του χρόνου τελείως.
- Μισό εκατομμύριο φορολογούμενοι θα επιβαρύνονται λιγότερο μέσω τεκμηρίων.
- Τον Απρίλιο αυξάνεται για πέμπτη φορά ο βασικός μισθός συμπαρασύροντας τριετίες και επιδόματα.
- Το καλοκαίρι ξεκινά ξανά ο κούκλος επιστροφής ενοικίου.
- Οι ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν εκ νέου κατά μισή μονάδα.
- Με την κατάθεση φορολογικών δηλώσεων 2026 τα εκκαθαριστικά θα είναι μειωμένα για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
- Ο ΕΝΦΙΑ θα μηδενιστεί σε πολλά χωριά.
- Ο κατώτατος μισθός θα είναι κατ’ ελάχιστον 950 ευρώ το 2027.