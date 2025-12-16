Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δικαιώνει μια εξαετή πολιτική - Real.gr

Είναι η πιο αποστομωτική απάντηση στη μίζερη αντιπολίτευση.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη θέση του Προέδρου του Eurogroup άρχισε την ομιλία του κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζοντάς την ως δικαίωση της εξαετούς πολιτικής της κυβέρνησης αλλά και ως την πιο αποστομωτική απάντηση στην αντιπολίτευση. «Το “Μένουμε Ευρώπη” έχει αντιστραφεί, με την Ευρώπη να λέει πλέον, «Γινόμαστε Ελλάδα».

Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δηλώνει τις θυσίες της κοινωνίας να βρεθεί από την καθήλωση στην ευημερία και δικαιώνει μία 6ετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού. Ένας ολόκληρος λαός αντιστάθηκε στα ψέματα και στον λαϊκισμό και από το περιθώριο παίρνει θέση στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Αυτή η νίκη, η εθνικλη επιτυχία λέει πολλά. Δηλώνει τις προσπάθειες και τις θυσίες μιας κοινωνίας να βρεθεί από ένα καθεστώς καθήλωσης σε περιβάλλον ευημερίας” είπε.

O κ. Μητσοτάκης συνέχισε με απαρίθμηση μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση αλλά και περιέγραψε ανά μήνα την εφαρμογή μέτρων.

Χαρακτηριστικά είπε ότι:

Πιστώθηκε ήδη η ετήσια επιστροφή ενός μισθώματος σε 900.000 ενοικιαστές. «Είμαστε σίγουροι ότι του χρόνου θα έχουμε παραπάνω δηλωθέντα ενοίκια έτσι ώστε να εξετάσουμε να μειώσουμε κι άλλο τη φορολόγηση» πρόσθεσε.