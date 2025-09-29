Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία - Real.gr

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Maia Sandu, και τον λαό της χώρας για τη διεξαγωγή επιτυχημένων εκλογών. Στο μήνυμά του, τόνισε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας και την προσδοκία για κοινή συνεργασία προς μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη.

«Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάια Σάντου και τον λαό της Μολδαβίας για τις επιτυχημένες εκλογές. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Μολδαβίας στην ευρωπαϊκή της πορεία και ανυπομονεί να συνεργαστεί για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη.»

I warmly congratulate President @sandumaiamd and the people of Moldova on the successful elections. Greece stands firmly by Moldova on its European path and looks forward to working together for a strong and united Europe. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 29, 2025



