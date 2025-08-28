Μητσοτάκης: Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει πραγματικά πλεονάσματα - 120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ - Real.gr

Σε αυτή τη συγκυρία όπου άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, είναι υποχρεωμένες, επειδή έχουν ελλείμματα, να αυξήσουν τους φόρους ή να μειώσουν τις δαπάνες, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις, αλλά για μειώσεις φόρων, και να μη συζητάμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης.
Για το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ που προτείνει η κυβέρνηση είπε ότι δεν περιλαμβάνει κανένα ξενοδοχείο, καμιά συμμετοχή ιδιώτη και το έργο θα γίνει αποκλειστικά με εθνική χρηματοδότηση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ.
Θα προβλέπει την κατασκευή πάρκινγκ 600 θέσεων την αναμόρφωση και ανακατασκευή του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» και επέκταση του χώρου πρασίνου.
Τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά θα γίνουν με βεβαιότητα εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, είπε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι από το τέλος του έτους ο επιβατικός σταθμός του ΟΣΕ θα συνδεθεί με προαστιακό με τη Σίνδο, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση του για αυτό το γεγονός επικαλούμενος δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι στο εξωτερικό η ίδρυση θεματικών εδρών στα πανεπιστήμια είναι μία κανονικότητα και ο δεύτερος διότι χορηγός αυτής της έδρας είναι ο ιδιωτικός τομέας.
Αναλυτικά ο πρωθυπουργός δήλωσε:
«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι σήμερα θα υπογράψουμε την ίδρυση αυτής της πολύ σημαντικής έδρας για τη συστηματική μελέτη της περιόδου η οποία ξεκινά από τον Μέγα Αλέξανδρο.
Επιτρέψτε μου να κάνω δύο επιμέρους παρατηρήσεις. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα κορυφαία πανεπιστήμιά μας προχωρούν πια στη δημιουργία συγκεκριμένων θεματικών εδρών. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί, θα έλεγα, έναν κανόνα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αρχίζουμε κι εμείς να το ενσωματώνουμε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την οργάνωση της ακαδημαϊκής έρευνας και της μεταφοράς της γνώσης.
Και η δεύτερη παρατήρησή μου σχετίζεται με το γεγονός ότι η έδρα αυτή χρηματοδοτείται από ουσιαστικά, θα έλεγα, τον ιδιωτικό τομέα, από φορείς της πόλης, και αυτή είναι μία κοινή πρακτική στο εξωτερικό.
Και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον ΣΒΕ, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο για το γεγονός ότι προσφέρθηκαν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση αυτής της έδρας για μία τριετία, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι οικονομικά βιώσιμη.
Οπότε και πάλι, ευχαριστούμε»
Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας ανέφερε ότι ίδρυση της έδρας προχώρησε, ύστερα από δική του πρόταση, σε συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές των Πανεπιστημίων στη Βόρεια Ελλάδα, και το ΥΜΑΘ είναι, και αυτό, συμβολικά ένας από τους χορηγούς.
Ο πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης χαρακτήρισε την υπογραφή του μνημονίου για την Έδρα Σπουδών «Μέγας Αλέξανδρος» ως «συμβόλαιο με την Ιστορία».
Η υπογραφή του μνημονίου έγινε στο Μέγαρο Μουσικής και στην τελετή ήταν παρόντες η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου.
Η Έδρα «Μέγας Αλέξανδρος» θα λειτουργήσει στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή της για τρία χρόνια με χορηγούς τα τρία Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης (Εμπορικό και Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό) και τους Συνδέσμους Βιομηχανιών Ελλάδος και Εξαγωγέων.
Το μνημόνιο υπέγραψαν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ και οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων και των Συνδέσμων.
Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους πρυτάνεις των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας (Αριστοτέλειο, Μακεδονίας, Δημοκρίτειο, Διεθνές, Δυτικής Μακεδονίας).
Παρόντες στη συνάντηση ήταν η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός αρμόδιος για τη Ανώτατη Εκπαίδευση Νίκος Παπαιωάννου.