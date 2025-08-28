Μητσοτάκης: Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει πραγματικά πλεονάσματα - 120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ - Real.gr

Ομιλία στο πλαίσιο παρουσίασης των έργων που δρομολογούνται και ολοκληρώνονται στην Θεσσαλονίκη έδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός.

Σε αυτή τη συγκυρία όπου άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, είναι υποχρεωμένες, επειδή έχουν ελλείμματα, να αυξήσουν τους φόρους ή να μειώσουν τις δαπάνες, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις, αλλά για μειώσεις φόρων, και να μη συζητάμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης.

Για το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ που προτείνει η κυβέρνηση είπε ότι δεν περιλαμβάνει κανένα ξενοδοχείο, καμιά συμμετοχή ιδιώτη και το έργο θα γίνει αποκλειστικά με εθνική χρηματοδότηση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Θα προβλέπει την κατασκευή πάρκινγκ 600 θέσεων την αναμόρφωση και ανακατασκευή του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» και επέκταση του χώρου πρασίνου.

Τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά θα γίνουν με βεβαιότητα εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, είπε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι από το τέλος του έτους ο επιβατικός σταθμός του ΟΣΕ θα συνδεθεί με προαστιακό με τη Σίνδο, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

