Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία» - Real.gr

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του.

Μάλιστα, την ανάρτησή του επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Κοινής Δήλωσης, την οποία συνυπογράφουν ηγέτες κορυφαίων ευρωπαϊκών χωρών, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στη διεθνή νομιμότητα και στη σταθερότητα της ευρωατλαντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην Αρκτική.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: