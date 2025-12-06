Mητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες - Real.gr

Quantcast
Mητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες

13:22, 06/12/2025
Mητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο όπου περιοδεύει σήμερα.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους αγρότες να έλθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και όπως είπε, χαρακτηριστικά: «Eίμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Επίσης, σημείωσε με νόημα ότι οι διαμαρτυρίες οφείλουν να να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σε ό,τι αφορά στο γενικότερο πολιτικό σκηνικό ο πρωθυπουργός είπε ότι «επειδή τελευταία είναι επίκαιρες οι ταξιδιωτικές αναλογίες. Σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους συνταξιούχους που τα χρόνια των μνημονίων υπέστησαν πολλές μειώσεις στις αποδοχές τους δηλώνοντας ότι «εντός των επόμενων δύο ετών τελειώνει η προσωπική διαφορά».

 

