Μητσοτάκης: «Η μεγαλύτερη επιτυχία της χώρας ήταν η ένταξη στην ΕΟΚ από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή» - Real.gr

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για την κριτική της κατά της κυβέρνησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο κ. Μητσοτάκης άρχισε με την ψηφοφορία για το εργασιακό λέγοντας πως την ώρα που η αντιπολίτευση μιλούσε σαν η χώρα να βρίσκεται σε εργασιακό μεσαίωνα τελικά περισσότερα από τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου ψηφίστηκαν με περισσότερες από 180 ψήφους .

Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση και κυρίως στον Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος άσκησε κριτική για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Σαρμ Ελ Σέιχ και τη Σύνοδο της Ειρήνης για τη Γάζα ο κ. Μητσοτάκης με παραστατικό τρόπο είπε: “ Αν δεν είχαμε προσκληθεί θα λέγατε ότι μας περιφρονούν. Και τώρα δεν σας άρση το σκηνικό Αν ήσασταν στη θέση μου τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο; Τι να έκανα; Να του έλεγα go back mr Trump; Το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν παρούσα είναι απόδειξη ότι η Ελλάδα παίζει ρόλο”.

Εξήρε μάλιστα τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας στον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς του: “

Η ειρήνη την οποία πετύχαμε είναι σημαντική. Μπορεί το στιλ και ο τρόπος του Προέδρου Τραμπ να ξενίζει. Να είστε πιο προσεκτικός, είναι ο εκλεγμένος Πρόεδρος των Η.Π.Α και είναι στρατηγικός εταίρος της πατρίδας” είπε.

Στο σημείο εκείνο η αντιπολίτευση αντέδρασε με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά: “Είμαι Πρωθυπουργός της Ελλάδας και αγωνίζομαι να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα. Κάνω την Ελλάδα ισχυρή, επενδύω στις Ένοπλες Δυνάμεις και φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι ρεντίκολο της Ευρώπης όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο; Δεν ήταν περίγελως; Δεν την ξεφτιλίσατε όταν κάνατε το δημοψήφισμα και πήγατε να ρίξετε τη χώρα στον γκρεμό;” .

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η είσοδος της Κύπρου στην Ε.Ε είναι επίτευγμα το οποίο πιστώνεται στον Κώστα Σημίτη όμως το καθεστώς των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο παγιώθηκε στα Ίμια το 1996. Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος είπε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής πολιτικής στη Μεταπολίτευση ήταν η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε είπε: “Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Δεν συμφωνείτε; Γιατί κουνάτε το χέρι; Εκτός αν η ανάγκη σας να επικοινωνείτε με το όραμα του Ανδρέα Παπανδρέου είναι τόσο έντονη που σας θυμίζει το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία της χώρας ήταν η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Έργο αποκλειστικά και μόνο του Κωνσταντίνου Καραμανλή που πολεμήθηκε λυσσαλέα από όλους”.