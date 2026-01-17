Μητσοτάκης: Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή στη χώρα - Real.gr

«Πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, τόνισε μιλώντας σε πολίτες στο Μαρούσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως το 2026 μπήκε εν μέσω μεγάλων παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων και πως δεν θα υπήρχε υπήρχε καλύτερος τρόπος να υποδεχθουμε το νέο έτος από την άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belharra.

«Είναι μια επιλογή ουσιαστική και συμβολική», τόνισε επισημαίνοντας πως το Πολεμικό Ναυτικό είχε να παραλάβει πλοίο από το 1998. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τις ικανότητες του πληρώματος και υπογράμμισε πως «πρώτα και πάνω από όλα η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρα στηρίζεται στις γυναίκες και τους άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος που στις γιορτές η αγορά λειτούργησε καλά κόντρα, όπως είπε, στις Κασσάνδρες. «Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το εισόδημα. Από τα τέλη μήνα οι εργαζόμενοι θα βλέπουν τα αποτελέσματα της φορολογικής μεταρρύθμισης με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από περικοπές φόρων. Χωρίς να ξεφύγουμε από όρια του προυπολογισμού. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμό και ακρότητες», τόνισε.

Αναφερόμενος στο συνέδριο της ΝΔ τον Μάιο ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαδρομή μέχρι την άνοιξη του 2027 για μια ακόμα εκλογική επικράτηση». «Είμαι 10 χρόνια πρόεδρος της ΝΔ. Η ΝΔ είναι η μόνη πο