Μητσοτάκης: Η Θράκη μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο - Real.gr

Μητσοτάκης: Η Θράκη μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο

14:01, 11/11/2025
«Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων», επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού έχει γίνει εξής:

«Ο Σταθμός Συμπίεσης, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία πριν από λίγες μέρες, αυξάνει ουσιαστικά τη δυνατότητα τροφοδοσίας όχι μόνο του εγχώριου συστήματος, αλλά, κυρίως, εξαγωγής περισσότερου φυσικού αερίου προς τους βόρειους γείτονες μας.

Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων.

Μητσοτάκης: Αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες

Η παρουσία μιας τόσο μεγάλης αμερικανικής αντιπροσωπείας στην πατρίδα μας την προηγούμενη εβδομάδα κατέδειξε ακριβώς την κομβική σημασία της Ελλάδας, ως την αφετηρία του κάθετου άξονα, της δυνατότητας, δηλαδή τροφοδοσίας από την Ελλάδα με αέριο, το οποίο θα έρχεται με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου και του υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που θα λέγεται από τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτούμε χώρες όπως η από την Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τροφοδοτούμε forest η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας συγκροτούν αυτές οι πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται και από τον ΔΕΣΦΑ και προσβλέπω σε ακόμα περισσότερες εθνικές επιτυχίες στο μέτωπο της ενεργειακής διπλωματίας».

Τον κ. Μητσοτάκη ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του Σταθμού η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής Ευριπίδης Στυλιανής, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, και ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης.

