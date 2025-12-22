Μητσοτάκης: Η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο - Real.gr

“Η συνεργασία αυτή δοκιμάστηκε και αποδείχθηκε ανθεκτική και συμβάλλει στην σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο” τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά το πέρας των εργασιών της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του στις τρομοκρατικές ενέργειες στην Αυστραλία με θύματα Εβραίους, τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, και την αλληλεγγύη του στην εβραϊκή κοινότητα.

“Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στη σημερινή κοινωνία και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το θρησκευτικό μίσος. Ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι συνεχής” είπε ο κ. Μητσοτάκης. Επισήμανε ότι η περιοχή μας βιώνει βαθιές αλλαγές, με σοβαρούς κινδύνους και πολλές ευκαιρίες για να διαμορφώσουμε αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή μας που θα εξασφαλίσει ειρήνη και ευημερία. Πρόσθεσε ότι το σχήμα της τριμερούς συνεργασίας έχει μεγάλη στρατηγική βαρύτητα, διέπεται από το διεθνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας, και η συμμαχία των τριών παράκτιων δημοκρατικών κρατών προάγει την ευημερία της περιοχής.

Ο κ.Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι συζητήθηκε το θέμα της Γάζας και έκανε έκκληση να επιστραφούν τα τελευταία θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, ενώ σημείωσε ότι με τις πρωτοβουλίες Τραμπ αναδύεται μια νέα ευκαιρία, και η τήρηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε πρέπει να είναι ευθύνη και των δυο μερών. “Πρέπει να εξουδετερώσουμε κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας και να ενισχύσουμε την περιφερειακή ασφάλεια” είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε έτοιμη να συμβάλλει στην επόμενη μέρα μέσω της διπλωματίας και τις προσπάθειες σταθερότητας. Εξέφρασε την στήριξη του στη σταθερότητα του Λιβάνου και την εδαφική του ακεραιότητα, επισήμανε ότι η ελληνική βοήθεια στο Λίβανο συνέβαλλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας, ενώ αναφερόμενος στη Συρία τόνισε ότι ένα χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος ‘Ασαντ έχει αποκατασταθεί η ασφάλεια αλλά θα πρέπει να γίνονται σεβαστές όλες οι θρησκείες και εθνότητες, ενώ έδωσε έμφαση στην ανάγκη προστασίας των χριστιανών ορθόδοξων της Μέσης Ανατολής.

Όπως είπε, τα παραπάνω είναι μια παράμετρος για μια διαρκή πολιτική επίλυση. Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση οι τρεις ηγέτες αναφέρθηκαν στην ασφάλεια και την αμυντική συνεργασία των χωρών τους, είπε ότι μπορεί να γίνουν περισσότερα σε τομείς όπως η ετοιμότητα σε θέματα πολιτικής προστασίας και τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις άλλες χώρες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Αναφερόμενος στο θέμα της συνδεσιμότητας είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πύλη εισόδου για το LNG κάτι που είναι επωφελές και για την Κύπρο και το Ισραήλ, όπως είπε, και πρόσθεσε ότι “μπορούμε να είμαστε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειες και μπορούμε να συνεργαστούμε στον τομέα αυτό”.

Τέλος, ο πρωθυπουργός είπε ότι αναφέρθηκαν στο θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας που όπως είπε, είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα που είναι κορυφαία χώρα στη ναυτιλία, και πρόσθεσε ότι θα γίνουν κοινές ασκήσεις με τις ακτοφυλακές των τριών χωρών. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι συζητήθηκε η αναγκαιότητα κατασκευής του IMΕG και έκανε λόγο για “την ανάγκη να περάσουμε από αυτό που είναι σήμερα μια ασαφής έννοια, σε παραδοτέα συγκεκριμένα έργα που θα αναδείξουν τη μεγάλη σημασία της σύνδεσης με την Ινδία, την Κύπρο και την ηπειρωτική Ευρώπη”. Επανέλαβε πόσο γρήγορα κινήθηκαν οι ΗΠΑ να υπογράψουν συμφωνίες με την Ελλάδα για να ενεργοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος για την αποστολή αμερικανικού υγροποιημένου αερίου μέσω του διαδρόμου, που όπως είπε είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και οι ΗΠΑ δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον γι αυτό.

Καταλήγοντας εξήρε την σημασία της τριμερούς συνεργασίας, είπε ότι έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα και θα αποδώσει περισσότερα σε αυτή την περιοχή προκλήσεων και ευκαιριών, και όπως είπε, προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας αυτής και στην ενίσχυσή της.