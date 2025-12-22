Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση με Αμπάς: Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευση για διάλογο προς επίτευξη της ειρήνης - Real.gr

Την ικανοποίηση του που βρίσκεται στη Ραμάλα εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Παλιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, εναπαναλάμβοντας τη δέσμευση της Ελλάδας για τον διάλογο και την ειρήνη στην περιοχή.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στη Ραμάλα από το 2015 και την πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη μετά την έναρξη της πρώτης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης για τη Γάζα, τον Οκτώβριο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο ενώ αναφέρθηκε στη συμβολή της Ελλάδας σε ανθρωπιστική βοήθεια, οικονομική συνεισφορά και προμήθειες για την ανακούφιση του πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών ως βάση για μακροχρόνια ειρήνη μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ, ενώ χαιρέτισε την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ. Τόνισε επίσης τη σημασία των μεταρρυθμίσεων και της συνεργασίας για την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα για την υποστήριξή της στα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού και στη διεθνή κοινότητα, καθώς και για τη δέσμευσή της σε μια δίκαιη ειρήνη στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση του για την ανθρωπιστική βοήθεια που έχει παρασχεθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμπάς επανέλαβε την ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρμογή του σχεδίου των ΗΠΑ, με σεβασμό στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, μέσω μιας μακράς κατάπαυσης του πυρός, απεριόριστης πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια, πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και καταφυγίων. Υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής και την επιτάχυνση της ανοικοδόμησης από την κυβέρνηση της Παλαιστίνης.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη η ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει την πολιτική προσάρτησης εδαφών και να δώσει λύσεις σε επείγοντα ζητήματα, όπως τα φορολογικά. Ο Αμπάς σημείωσε τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης και την ετοιμότητα συνεργασίας με τους διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τη διασφάλιση μακροχρόνιας ειρήνης που να ευθυγραμμίζεται με τη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο.

Τέλος, αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως φίλης χώρας της Παλαιστινιακής Αρχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση ευκαιριών σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή.

«Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή τη θερμή υποδοχή σήμερα στη Ραμάλα. Είναι πραγματική χαρά για εμένα και την αντιπροσωπεία μας που σας συναντάμε σήμερα, για να συζητήσουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, αλλά και για να επαναβεβαιώσουμε τη μακροχρόνια δέσμευση της Ελλάδας στον διάλογο, τη σταθερότητα και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνάντησης.

«Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την απώλεια αμάχων στη Γάζα και για τα δεινά όλων των αθώων θυμάτων και των οικογενειών τους. Για εμάς, η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις αρχές. Η χώρα μου τονίζει διαρκώς τη σημασία τους στις επαφές της με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Όπως επισημάνατε, έχουμε συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, μεταξύ άλλων μέσω σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας, μέσω οικονομικών συνεισφορών, μέσω της παράδοσης ειδών πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε περαιτέρω, πάντα σε συντονισμό με τους εταίρους μας.

Η δήλωση του Κ. Μητσοτάκη:

«Κύριε Πρόεδρε, είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός ευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται τη Ραμάλα μετά την ανακοίνωση και την υπογραφή του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων για τη Γάζα. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρόκειται για ένα αξιόπιστο και εφαρμόσιμο πλαίσιο για τη συνεργασία και την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών στην περιοχή.

Για εμάς, η πραγματική πρόκληση είναι πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην εφαρμογή των επόμενων σταδίων αυτού του σχεδίου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάδυση ενός αξιόπιστου πολιτικού ορίζοντα. Γνωρίζετε ότι πάντα υποστηρίζαμε και διαπραγματευόμασταν τη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, ως βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη τόσο για τους Παλαιστινίους όσο και για τους Ισραηλινούς.

Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για το γεγονός ότι αναγνωρίζετε ότι η Ελλάδα μπορεί και έχει να διαδραματίσει ρόλο ως αξιόπιστος και σεβαστός συνομιλητής, αξιοποιώντας επίσης τη θέση μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Αναφερθήκατε στο ψήφισμα 2803, το οποίο θέτει τα θεμέλια και τη νομική βάση για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ως χώρα που ανήκει στην περιοχή και κατανοεί την περιοχή πιθανώς καλύτερα από άλλους, για να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και ευελπιστούμε να προχωρήσουμε προς την επιθυμητή κατεύθυνση, ώστε να επιτευχθεί τελικά μια μακροχρόνια και διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Προσβλέπω στις συζητήσεις που θα έχουμε. Όπως γνωρίζετε, μετά τις συναντήσεις μας θα μεταβώ στην Ιερουσαλήμ. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω τη στήριξή μας προς την Παλαιστινιακή Αρχή, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που ήδη προωθείτε, και να προσφέρω τη βοήθειά μας με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα ενισχύσετε και τις δικές σας επιχειρησιακές ικανότητες για την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για τον λαό σας.

Και πάλι, σας ευχαριστώ θερμά, εκ μέρους της αντιπροσωπείας μου, γι’ αυτή την τόσο θερμή υποδοχή».