Μητσοτάκης: «Μέρα με τη μέρα η Δικαιοσύνη στη χώρα μας αποκτά μεγαλύτερο κύρος και μέσα να υπηρετήσει το ρόλο της» - Real.gr

Σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης της Δικαιοσύνης και προστασίας της από πολιτικές παρεμβάσεις έστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά την ετήσια απολογιστική εκδήλωση του υπουργείου με θέμα «Η Ελληνική Δικαιοσύνη σε επιτάχυνση».

της Άννας Κανδύλη

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, υπουργών, βουλευτών, των ηγεσιών των Ανωτάτων Δικαστηρίων, δικαστών και νομικών.

Κ. Μητσοτάκης: Η Δικαιοσύνη παραμένει απόλυτη κυβερνητική προτεραιότητα

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο βαθιών μεταρρυθμίσεων που πλέον «δεν εξαγγέλλονται αλλά εφαρμόζονται», τονίζοντας ότι η Δικαιοσύνη παραμένει απόλυτη κυβερνητική προτεραιότητα.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο διαστρέβλωσης της πραγματικότητας μέσω του δημόσιου λόγου:

«Οι φωνές που αρνούνται να αναγνωρίσουν τις αλλαγές δημιουργούν ευκολία αδιεξόδων και οργής. Αν αυτά ριζώσουν στην κοινή γνώμη, τότε το ψέμα θα υποκαταστήσει την αλήθεια», δήλωσε, επισημαίνοντας πως οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να κρίνονται με αντικειμενικά δεδομένα και όχι από τον «θόρυβο» του δημόσιου διαλόγου.

Γ.Φλωρίδης: «Ο στόχος που είχαμε θέσει για το 2027 επιτυγχάνεται το 2025»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στην έντονη πίεση που δέχθηκε η δικαστική εξουσία, από δυνάμεις που – όπως είπε – «την ταυτίζουν σκόπιμα με την εκτελεστική εξουσία», σημειώνοντας πως «Είναι τεράστιο θεσμικό ατόπημα η εμπλοκή της Δικαιοσύνης στον πολιτικό ανταγωνισμό».

Ο υπουργός παρουσίασε αναλυτικά τα πρώτα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων του 2024-2025, τα οποία – όπως τόνισε – αλλάζουν ριζικά την εικόνα της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

Ο μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης στα Πρωτοδικεία μειώθηκε από 705 σε 364 ημέρες, δηλαδή από δύο χρόνια σε έναν.



Στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το μεγαλύτερο της χώρας, ο εκτιμώμενος χρόνος έπεσε «από τα 4 χρόνια στον 1,5».



Στη Θεσσαλονίκη, μειώθηκε από 12 σε 7,5 μήνες.



Στον Πειραιά, από 12 σε 9 μήνες.



Πανελλαδικά, εκτός Αθηνών, ο μέσος χρόνος είναι 250 ημέρες, επίδοση καλύτερη από τον μέσο όρο των χωρών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Ο στόχος που είχαμε θέσει για το 2027 επιτυγχάνεται το 2025, δύο χρόνια νωρίτερα», σημείωσε ο κ. Φλωρίδης, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία οφείλεται στη συνεργασία υπουργείου, δικαστών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών υπαλλήλων.

Ι.Μπούγας: Βασικός μοχλός ανάπτυξης η επιτάχυνση

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας παρουσίασε τις βασικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, από τον Δικαστικό Χάρτη και τις νέες κτηριακές υποδομές, έως την ψηφιοποίηση και τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Όπως ανέφερε, εντολή του Πρωθυπουργού ήταν να μειωθεί ο χρόνος απονομής Δικαιοσύνης από τις 1.492 ημέρες το 2023 στον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 700 ημερών στο τέλος της τετραετίας.

Τόνισε ακόμη ότι η επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας αποτελεί βασικό μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη, καθώς οι καθυστερήσεις «πλήττουν άμεσα τους πολίτες και αποθαρρύνουν τις επενδύσεις».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αναφορές στην ιστορική πορεία της ελληνικής Δικαιοσύνης, από τις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους έως τα σημερινά μεγάλα έργα υποδομής, όπως το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά.