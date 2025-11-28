Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τη Μέτσολα: Η ρευστή κατάσταση απαιτεί η Ευρώπη να ενηλικιωθεί - Real.gr

Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση που είχαν.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκαινίασαν το κέντρο Europa Experience της Αθήνας στο Αρσάκειο Μέγαρο.

«Συζητήσαμε με την κ. Μέτσολα ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του Κοινοβουλίου από τη χώρα μας το β’ εξάμηνο του 2027. Οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες και δυναμικές απαντήσεις. Η σημερινή ρευστή κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί, να προχωρήσει σε κρίσιμες επιλογές για την ευημερία και την ασφάλεια των πολιτών της», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «Συζητήσαμε τις διπλωματικές εξελίξεις για την Ουκρανία, είπαμε για τη στήριξη στους Ουκρανούς. Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα με πράξεις, διαφορετικά όχι μόνο δεν θα γράψει τη δική της ιστορία, αλλά η ιστορία θα την προσπεράσει».

«Στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας» σημείωσε κ. Μητσοτάκης ότι «η Ευρώπη πρέπει να στείλει μήνυμα σε εχθρούς και φίλους ότι παίρνει την ασφάλειά της επιτέλους στα σοβαρά. Εμείς κάνουμε το χρέος μας στις αμυντικές δαπάνες, σημαντικό να γίνει απ’ όλα τα κράτη – μέλη».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι μίλησαν με την κ. Μέτσολα και για θέματα ανταγωνιστικότητα, σημειώνοντας «Μιλήσαμε για ζητήματα ανταγωνιστικότητας, την πρώτη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ήπειρός μας, για την απαίτηση για ενιαία ολοκληρωμένη αγορά που θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις της. Μιλήσαμε για την ενεργειακή ένωση ώστε να αποκτήσουμε συγκλίνουσες χαμηλές τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Στο θέμα της Άμυνας, η Ευρώπη πρέπει να στείλει το μήνυμα πως παίρνει στα σοβαρά την ασφάλειά της. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που παράγει σήμερα πρωτογενή πλεονάσματα και το πετυχαίνουμε αυτό δαπανώντας πολύ πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο για την Άμυνά μας».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό ενόψει του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση, το καλοκαίρι του 2026, σημειώνοντας ότι η προστασία των συνόρων και η καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών αποτελούν τα θεμέλια για μια αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη.

«Τέλος, μιλήσαμε για το μεταναστευτικό, πρέπει να επιμερίζονται ίσα οι ευθύνες με βάση την αρχή της αλληλεγγύης. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων, η καταπολέμηση διακινητών αποτελούν τα θεμέλια για μια αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε δίκτυα παρανόμων να εισέρχονται στο ευρωπαϊκό έδαφος» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός σε ερώτηση σχετικά με τη μείωση της ανταγωνιστικότητας ανέφερε ότι «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε πολλά περισσότερα από το να ξαναδιαβάσουμε την έκθεση Ντράγκι για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος, αυτή τη σταδιακή και μερικές φορές όχι τόσο εμφανή από έτος σε έτος μείωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και φυσικά να ξαναδιαβάσουμε τις συστάσεις και τις προτάσεις για το πώς αυτή η πορεία μπορεί να αντιστραφεί. Για μένα οι προτεραιότητες είναι πολύ σαφείς: χρειαζόμαστε όπως είπε και η κ. πρόεδρος απλοποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο».

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του υψηλού κόστους της ενέργειας».

Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, περισσότερες διασυνδέσεις, έλεγχος της αγοράς από έναν ευρωπαίο ρυθμιστή. Αυτές είναι απαραίτητες προτεραιότητες σε συνδυασμό με την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ που παρέχουν σήμερα πιο φτηνή ενέργεια από ό,τι στο παρελθόν. Αυτές είναι προτεραιότητες και πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ενιαία αγορά κεφαλαίου και επενδύσεων. Χρειαζόμαστε κλίμακα ως προς τις κεφαλαιακές επενδύσεις προκειμένου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούνται στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

«Και βέβαια η κορωνίδα όλων αυτών είναι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις προκλήσεις με τρόπο συνεκτικό και να μπορέσουμε να βρούμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες και ομοφωνίες προκειμένου αυτό να γίνει πράξη.

Η Ελλάδα καταφέρνει σήμερα σε αυτό το περιβάλλον να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να αναπτύσσεται έχοντας ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο στηρίζεται λιγότερο στην κατανάλωση και στα δανεικά και περισσότερο στις επενδύσεις και στην εξωστρέφεια», επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Μέτσολα: Η Ελλάδα δίνει τον τόνο της ανάπτυξης στην Ευρώπη

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στις κοινές δηλώσεις της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά της που βρίσκεται στην Αθήνα, και τόνισε ότι συναντάται με τον Έλληνα πρωθυπουργό σε μια περίοδο κρίσιμη και είναι πολύ σημαντικό «να σταθούμε ενωμένοι και δυνατοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση».

Συμφώνησε με τον πρωθυπουργό ότι η Ελλάδα έχει αποδειχθεί ο πιο αξιόπιστος εταίρος, σημειώνοντας ότι η χώρα μας έχει δώσει τον τόνο στην ΕΕ, με την ανεργία να πέφτει από 27% σε κάτω από 10%, το χαμηλότερο σε πάνω από μια δεκαετία, οι θέσεις εργασίας να επιστρέφουν, οι επενδύσεις «είναι τεράστιες, η ανάπτυξη επιταχύνεται από το 2021» και όπως είπε η οικονομία της Ελλάδας αναπτύσσεται ταχύτερα από τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία εξέφρασε την αισιοδοξία της και την αποφασιστικότητα της να βοηθήσει η ΕΕ να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, είπε ότι «συζητάμε για ένα σχέδιο δυνατοτήτων που θα ακολουθήσουμε και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός».

Τόνισε επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πάντα σαφές πως οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να είναι διαρκής και δίκαιη, με την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και πρέπει να βασίζεται πλήρως στην αρχή ότι «τίποτα σχετικά με την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».

Ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για τη συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία με την παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο -όπως είπε- όχι μόνο προσφέρει μια σημαντική σανίδα σωτηρίας στους Ουκρανούς που αντιμετωπίζουν τον χειμώνα, αλλά και «ενισχύει τη διατλαντική μας συνεργασία». Αναφερόμενη στο μεταναστευτικό είπε ότι η χώρα μας έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος και έχει μεταφέρει ένα μέρος της μετανάστευσης στην Ευρώπη, και έκανε λόγο για αναγκαία ανακούφιση των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το μεταναστευτικό, με το νέο ταμείο αλληλεγγύης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επισήμανε ότι το μεταναστευτικό βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο -όπως είπε- εργάζεται σκληρά για να ολοκληρώσει γρήγορα τα εκκρεμή θέματα, να επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου, να αυξήσει τις επιστροφές, και να ακούσει την εμπειρία και την εξειδίκευσή της Ελλάδας για να συνεχίσει να καθοδηγεί την προσέγγιση του Ευρωκοινοβουλίου προς τα εμπρός.

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ, είπε ότι τα όσα είπε έχουν βρει απήχηση στις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εδώ και καιρό χτυπούν συναγερμοί, αλλά φαίνεται να επιδεινώνεται η κατάσταση, καθώς αντιμετωπίζουμε πολλαπλές προκλήσεις ταυτόχρονα. Είπε ότι η ανταγωνιστικότητα παραμένει, και εξήγησε τον όρο λέγοντας ότι εννοεί το πώς θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις οικονομίες μας και πώς θα τις διατηρήσουμε σε τροχιά ανάπτυξης αλλά και πώς θα διασφαλίσουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς και μπορεί να συνεχίσει να οικοδομείται.

Αναγνωρίζουμε -είπε- ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην υγεία, την εκπαίδευση και τις μεταφορές, αλλά και στην ασφάλεια, διατηρώντας παράλληλα τους πολίτες μας κοντά μας, ότι πρέπει να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να βασίζονται σε εμάς, ότι λαμβάνουμε αποφάσεις, μερικές φορές πολύ δύσκολες, οι οποίες πρέπει να εξηγούνται, προκειμένου οι χώρες μας, ιδίως σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κατανοήσουν γιατί προχωράμε σε μια απλοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπε ότι οι πολίτες διαμαρτύρονται ότι «η νομοθεσία μας τους επιβαρύνει υπερβολικά, γι’ αυτό θέλουμε να εξετάσουμε τι έχουμε κάνει, και εάν έχουμε προχωρήσει πολύ».

Τέλος σημείωσε ότι οι κλιματικές φιλοδοξίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής ευρωπαϊκής ανάπτυξης και πώς όλα αυτά θα συνυπολογιστούν στην απόφαση που πρέπει να ληφθεί τους επόμενους μήνες και χρόνια, αλλά όπως είπε «ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: αν το 2026 δεν αλλάξουμε την κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο 2027 και γι’ αυτό οι διαπραγματεύσεις μας για τις εμπορικές συμφωνίες, ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώσαμε την εσωτερική αγορά, την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, την ένωση κεφαλαιαγορών, όλα αυτά θα μας βοηθήσουν για άλλη μια φορά».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Δόμνα Μιχαηλίδου για τους νέους στην Ευρώπη.



