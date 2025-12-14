Quantcast
Μητσοτάκης για την επίθεση στο Σίδνεϊ: Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας - Real.gr
real player

Μητσοτάκης για την επίθεση στο Σίδνεϊ: Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

14:45, 14/12/2025
Μητσοτάκης για την επίθεση στο Σίδνεϊ: Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίθεση στο Σίδνεϊ.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved