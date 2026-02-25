Μητσοτάκης: Ο Έβρος κράτησε τη χώρα και την Ευρώπη ασφαλή το 2020 – Ο φράχτης θα καλύψει όλο το μήκος των συνόρων - Real.gr

«Το 2020, που η Ελλάδα δέχτηκε μία υβριδική επίθεση στον Έβρο, καταφέραμε και ασφαλίσαμε τότε τη χώρα και αποτρέψαμε μία εξέλιξη η οποία, πιστεύω, ότι θα είχε δραματικές επιπτώσεις όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και συνολικά για την Ευρώπη, τότε, ουσιαστικά, έγινε το πρώτο βήμα για την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση που είχε με τέσσερις πολίτες, στο πλαίσιο του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, με θέμα «Ασφαλής Ελλάδα».

«Τίποτε από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη δική σας βοήθεια. Εσείς οι Εβρίτες κρατήσατε τη χώρα και την Ευρώπη ασφαλή», είπε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους κατοίκους του Έβρου.

Αναφερόμενος στις ενέργειες πού έγιναν για την ασφάλιση των συνόρων, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Είπαμε θα φτιάξουμε φράχτη. Δεν μας δίνει η Ευρώπη λεφτά; Θα τον φτιάξουμε με δικά μας λεφτά. Και τον φτιάξαμε».

Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκε ότι ο φράχτης θα συνεχιστεί για να καλύψει όλο το μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο, ενώ θα προστεθούν άτομα για τη φύλαξη των συνόρων, θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός και θα διατεθούν επιπλέον τεχνικά μέσα.

Χρυσοχοΐδης: «Ο Έβρος είναι απόρθητος»

«Ο Έβρος είναι απόρθητος και οι μεταναστευτικές ροές έχουν απολύτως μηδενιστεί», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη συζήτηση για την ασφάλεια της χώρας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη.

Ο φράχτης έχει κατασκευαστεί σε μήκος 75 χιλιομέτρων και το επόμενο διάστημα θα καλύψει και άλλα 5 χιλιόμετρα, ενώ για τη φρούρηση των συνόρων υπάρχουν 1.200 συνοριοφύλακες, είπε ο υπουργός.

Ανέφερε, ακόμα, ότι πέρυσι έγιναν 13.000 συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και μηδενίστηκαν οι καταλήψεις στα Πανεπιστήμια και η βία στα γήπεδα.

Πλεύρης: «Οι μεταναστευτικές ροές βρίσκονται σε μείωση 60»

«Μόνο για ένα έτος το 2015-2016 οι μεταναστευτικές ροές ήταν 859.000 και αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το Ανατολικό Αγαίο και τον Έβρο, βρίσκονται σε μείωση 60%. Από 48.000 ροές που είχαμε στα νησιά μας και στον Έβρο το 2024, το 2025 ήμασταν στις 21.000 και σήμερα οι αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούν είναι 26.000», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

«Το 2019 το Πυροσβεστικό Σώμα αριθμούσε 13.900 άτομα και το 2025 φτάσαμε τους 18.000 και το 2026 θα φτάσουν τα 19.000 άτομα, άρα 5.000 επιπλέον άτομα», είπε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Όσο για τον προϋπολογισμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ότι το 2022 ήταν 515.000.000 ευρώ και στο φετινό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1,42 δισ. ευρώ.

