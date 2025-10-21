Μητσοτάκης: Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο - Real.gr

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ως χώρο που συμβολίζει την ενότητα του ελληνικού λαού και αποτελεί χώρο μνήμης για εκείνους που έπεσαν για την πατρίδα χαρακτήρισε το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αιτιολογώντας την κατάθεση της τροπολογίας ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να αποκατασταθεί και να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας του Μνημείου όπου πλέον “δεν θα γίνονται ανεκτές φθορές στο όνομα οποίας διαμαρτυρίας όσο εύλογα κι αν ακούγονται τα αιτήματα κι ανεξάρτητα από το πόσο δίκιο πιστεύουν ότι έχουν κάθε φορά οι υπερασπιστές αυτών των αιτημάτων”.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο χώρος βρισκόταν επί δεκαετίες όμηρος ενός θολού τοπίου αρμοδιοτήτων. «Σταδιακά μετατράπηκε από αυτό που έπρεπε , πεδίο μνήμης για όσους πολέμησαν σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρία και κάθε είδος κομματικής εκμετάλλευσης» τόνισε. Επέμεινε ότι δεν μιλάμε για κανέναν περιορισμό δικαιωμάτων και ότι η ευταξία απαντά στην αυθαιρεσία. «Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο ή απειλούν περισσότερο. Η δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολα τους αντίθετα υπονομεύονται όταν τα απαξιώνουν».

Ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών λέγοντας ότι κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τον πόνο και τη θλίψη. «Τα αιτήματα έγιναν δεκτά. Οι εκταφές έγιναν; Δεν έχουν γίνει. Εύχομαι να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό. Εκείνους τους γονείς που επέλεξαν αυτόν τον τόπο διαμαρτυρίας τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε κάποιος πολιτικούς αδίστακτους να οικειοποιούνται το πένθος τους.Σε κάποιους πολιτικούς που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες φορώντας δήθεν κυρία Κωνσταντοπούλου τη μάσκα της αλληλεγγύης» είπε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της αναγραφής των ονομάτων στην πλατεία του Μνημείου είπε ότι θεωρεί τελείως τεχνητή απόπειρα διχασμού αυτή την υποτιθέμενη διαφορά για τα ονόματα των νεκρών. «Έχω υποκλιθεί εγώ προσωπικά εκεί. Αλίμονο αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι. Η μνήμη των νεκρών θα ζει για πάντα μέσα μας» είπε.

Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κ. Βελόπουλο ρωτώντας που είναι. «Ο Δένδιας που είναι; ρώτησε ο κ. Ανδρουλάκης . «Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία. Αν πιστευετε ότι διαφωνούσε δεν θα την υπέγραφε» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Συνεχίζοντας ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι ακραίοι υπερπατριώτες , δεν θέλουν να προστατεύεται ένας χώρος που είναι ταυτισμένος με την εθνική παράδοση. «Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας όταν θα υψώσετε τα λάβαρα τα εθνικά τα σύμβολα. Θα πείτε ότι δεν ψηφίσατε γιατί εμείς επινοήσαμε τη θεωρία του ξυλολίου;» τόνισε.

Αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι η στάση του είναι πραγματικά ακατανόητη. «Λυπάμαι γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ούτε για τα απολύτως αυτονόητα».