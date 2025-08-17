Μητσοτάκης: Παρών ο Έλληνας πρωθυπουργός στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ζελένσκι - Real.gr

Quantcast
Μητσοτάκης: Παρών ο Έλληνας πρωθυπουργός στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ζελένσκι
Μητσοτάκης: Παρών ο Έλληνας πρωθυπουργός στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ζελένσκι

18:06, 17/08/2025
Μητσοτάκης: Παρών ο Έλληνας πρωθυπουργός στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ζελένσκι

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelensky που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Vladimir Putin.

Ακόμη, αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του κ.Zelensky με τον κ.Trump στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.

