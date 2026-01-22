Μητσοτάκης πριν τη Σύνοδο Κορυφής: Ναι στη συμμετοχή 13 χωρών της ΕΕ στο Συμβούλιο Ειρήνης μόνο για τη Γάζα - Real.gr

Δηλώσεις τόσο για το θέμα που έχει προκύψει για τις σχέσεις Γροιλανδίας – Δανίας – ΗΠΑ, όσο και για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο του ευρωπαϊκού συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως: «Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί, ως προς την ασφάλεια του Αρκτικού Κύκλου. Αυτοί όμως μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις θέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πιστεύω ότι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά, να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.

Ως προς το άλλο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε και αναφέρομαι στο Συμβούλιο της Ειρήνης, όπως αυτό προτάθηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες, με δύο εξαιρέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν εκφράσει κάποιους πιστεύω εύλογους νομικούς προβληματισμούς, καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Παρά ταύτα, η πρόταση της Ελλάδας, η πρότασή μου θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί.

Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στη διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή, χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ουσιαστικά έναν νέο οργανισμό, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Το γεγονός ότι συνερχόμεθα εδώ σε μια έκτακτη σύνοδο, σηματοδοτεί ότι υπήρχαν κάποια ζητήματα τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Τούτου λεχθέντος, κατανοώ ότι οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ χθες στο Νταβός ήταν σημαντικές και ταυτόχρονα υπάρχει χώρος έτσι ώστε να εξερευνηθεί ένας λογικός συμβιβασμός που θα σέβεται την κυριαρχία της Δανίας και ταυτόχρονα της Γροιλανδίας.

Νομίζω ότι η Ευρώπη ήταν ενωμένη σε σχέση με την αντιμετώπιση των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα. Πάντοτε, ξέρετε, εργάζομαι προς μια αποκλιμάκωση, εγώ πιστεύω θερμά στη διατλαντική σχέση. Αναγνωρίζω τις προκλήσεις. Ωστόσο πιστεύω ότι εάν παραμείνουμε ενωμένοι, αλλά δημιουργικοί και εποικοδομητικοί, μπορεί να βρεθεί μια λύση»