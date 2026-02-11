Μητσοτάκης προς Ερντογάν: Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά – Διάλογος με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο - Real.gr

Στην αναγκαιότητα διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, με γνώμονα τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των δηλώσεων που έκανε μετά τη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, στην Άγκυρα.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως πρέπει να αρθεί η απειλή του casus belli. Τόνισε πρέπει οι δύο χώρες να εργασθούν για την εμπέδωση της περιφερειακής σταθερότητας.

Η Ελλάδα είναι υπέρ του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να δουλέψουν μαζί για να υπάρξει σταθερότητα στη Συρία και την ανοικοδόμησή της.

Έτσι οι πολυάριθμοι πρόσφυγες που βρίσκονται σε Τουρκία και Ελλάδα, θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Τέλος, ο Κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά και επανέλαβε την ανάγκη για σύγκλιση και διάλογο, καλώντας τον Τούρκο πρόεδρο «να τιμήσουμε την παρακαταθήκη Ελευθερίου Βενιζέλου και Κεμάλ Ατατούρκ», ενώ τον κάλεσε να επισκεφτεί με το επιτελείο του την Ελλάδα.