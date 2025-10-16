Μητσοτάκης σε Φάμμελο: «Γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα δεν αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης;» - Real.gr

Σε νέα τοποθέτηση επί των θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής, προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τριτολογία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που διεξάγεται κατόπιν αιτήματός του.

Μεταξύ άλλων, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για διπροσωπία στο Μεσανατολικό, ενώ απευθυνόμενος προσωπικά στον Σωκράτη Φάμελλο, διερωτήθηκε: «Αν ήσασταν φιλοπαλαιστίνιοι, γιατί επί τέσσερα χρόνια δεν αναγνωρίσατε το Παλαιστινιακό Κράτος;».

Ο κ. Μητσοτάκης άφησε αιχμές για τη στάση του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. «Υπερασπίζεστε μια πολιτική ενός πρωθυπουργού που σας εγκατέλειψε. Θα πάτε στον Τσίπρα; Θα σας πάρει τους βουλευτές;» σχολίασε, προσθέτοντας ότι «είναι θέμα προς συζήτηση όταν ο τέως πρωθυπουργός σας εγκαταλείπει και εσείς επικροτείτε την πολιτική του», ενώ όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή.

Στις διαμαρτυρίες του κ. Φάμελλου, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Καταλαβαίνω ότι σας εκνευρίζουν αυτά που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα, θα το λύσετε στις εσωτερικές αναζητήσεις της Αριστεράς».