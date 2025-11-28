Μητσοτάκης σε Μέτσολα: Η ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικά - Real.gr

«Σας καλωσορίζω με χαρά στην Ελλάδα, σε μια στιγμή μάλιστα που δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη καθώς η παρουσία σας συμπίπτει με τα εγκαίνια του Europa Experience», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Τόνισε ότι τέτοια εγχειρήματα είναι κρίσιμα σε μία εποχή που οι φωνές των λαϊκιστών εκ δεξιών και αριστερών ακούγονται πολύ δυνατά και νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε ειδικά τους νέους μας γιατί η Ένωση συμβάλει στην ειρήνη αλλά και στην ευημερία της ηπείρου μας.

Εξήγησε ότι συζήτησαν αναλυτικά με την κ. Μέτσολα ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνου του 2027.

Μητσοτάκης – Μέτσολα: Είμαστε ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι

«Αυτό στο οποίο κατ’ αρχάς συμφωνούμε είναι ότι οι σύνθετες προκλήσεις απαιτούν άμεσες και νέες και δυναμικές απαντήσεις. Πολύ περισσότερο όταν . Να κάνει στρατηγικές επιλογές οι οποίες θα είναι κρίσιμες όχι μόνο για την ευημερία των λαών της, αλλά και για την ασφάλειά τους. Αλλά και να ενδυναμώσει παράλη πολύ ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικάληλα τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και επανέλαβαν την ανάγκη της παροχής ουσιαστικής στήριξης προς τους αμυνόμενους Ουκρανούς, κατεύθυνση στην οποία κινήθηκαν και πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν τις προηγούμενες μέρες με τον Πρόεδρο Ζελένσκι.

«Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι πρέπει να είναι και μία ειρήνη συμβατή με τα συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών κρατών. «Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα όχι με λόγια αλλά με πράξεις», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι μίλησαν αρκετά για τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. «Συμφωνούμε επί της αρχής στην ανάγκη να εφαρμοστούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα αφετέρου στην απαίτηση για μία πραγματικά ολοκληρωμένη ενιαία αγορά η οποία θα προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις από όλα τα κράτη μέλη». Ειδική μνεία έκανε στην ανάγκη για ενεργειακή ένωση ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους συγκλίνουσες χαμηλές τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

Των δηλώσεων προηγήθηκε κατ’ ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.