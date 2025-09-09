Μητσοτάκης σε Τασούλα: Κάθε χρόνο θα επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες - Real.gr

Για ένα πλαίσιο τολμηρών παρεμβάσεων, που αποσκοπεί στη στήριξη των πολιτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα μέτρα, που εξήγγειλε το Σάββατο στο πλαίσιο της ομιλίας του στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, κατά την υποδοχή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο πριν από λίγη ώρα.

«Ήταν επιλογή μας να διοχετεύσουμε το δημοσιονομικό χώρο από το πλεόνασμα με ένα διαφορετικό τρόπο, μειώνουμε τους φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς με ένα διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι στο παρελθόν, καθώς από τις φοροαπαλλαγές προκύπτουν μεγαλύτερες αυξήσεις σε οικογένειες με παιδιά. Θέλω επίσης να σταθώ σε μία στοχεύμενη παρέμβαση για τους νέους καθώς αυτοί έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώσουν φόρο, ενώ σημαντική ελάφρυνση θα δουν και αυτοί ανάμεσα στα 25 και τα 30 έτη. Επίσης, μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία στήριξης της ελληνικής περιφέρειας είναι ότι εντός 2ετίας θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ σε όλους τους οικισμούς κάτω των 1500 εγγεγραμμένων, κάτι που μπορεί να ενθαρρύνει συμπολίτες να φύγουν από τα αστικά κέντρα για να κατοικήσουν στην περιφέρεια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει και τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες εξαιτίας της συνετής οικονομικής μας πολιτικής. Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία πάντα με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες», κατέληξε στη σύντομη παρέμβαση του ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επεσήμανε ότι ήταν μεγάλη η ανάγκη να ακουστούν ανακουφιστικά μέτρα για νέους, συνταξιούχους και πολύτεκνους και τόνισε ότι «γνωρίζετε και εσείς κ. πρόεδρε ότι ο υπ’ αριθμόν ένας αντίπαλος της κοινωνίας μας είναι η ακρίβεια και τα εργαλεία αντιμετώπισης της θα πρέπει να είναι σταθερά, μόνιμα, να αντέχουν στη διάρκεια του χρόνου και να προέρχονται από μία οικονομία που μπορεί να τα υποστεί».