Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» η ανακοίνωση της Χαμάς - Real.gr

«Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη δήλωση της Χαμάς, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και όλες οι εχθροπραξίες να σταματήσουν», επισημαίνοντας πως η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη στήριξή της προς τις διεθνείς προσπάθειες για ειρήνη.

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και την προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Η ανακοίνωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη των προσπαθειών που στοχεύουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και την προώθηση διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή».

Hamas’s statement is an important step forward. Hostages must be released immediately and all hostilities must stop. Greece remains steadfast in supporting efforts aimed at restoring stability and promoting lasting peace and security in the region. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 4, 2025



