Μητσοτάκης στη συνάντηση με τους αγρότες: Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες - Real.gr

Μητσοτάκης στη συνάντηση με τους αγρότες: Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες
Μητσοτάκης στη συνάντηση με τους αγρότες: Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες

15:52, 13/01/2026
Μητσοτάκης στη συνάντηση με τους αγρότες: Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνάντηση που έχει αυτή την ώρα με τους αγρότες, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες. Την ίδια ώρα, πρόσθεσε ότι «είμαστε εδώ να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και πως οι λύσεις που έχουν δοθεί θα εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα πραγματοποιηθεί μια «ουσιαστική συζήτηση για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα».

Εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνάντησή του με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου:

«Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.

Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.

Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη.

Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».

