Μητσοτάκης στην παρουσίαση του προγράμματος «Hellenic Heritage»: Ο Πολιτισμός μπορεί να αναδειχθεί κεντρικός αναπτυξιακός πυλώνας - Real.gr

Ο Πολιτισμός μπορεί να αναδειχθεί κεντρικός αναπτυξιακός πυλώνας τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό που απηύθυνε το μεσημέρι κατά την παρουσίαση του προγράμματος «Hellenic Heritage», που αφορά την παρουσίαση των καινοτόμων υπηρεσιών για την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Στόχος της εκδήλωσης που διοργάνωσε το υπουργείο Πολιτισμού στην Εθνική Πινακοθήκη είναι καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του επισήμανε ότι ο Πολιτισμός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, με στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε προορισμό και τους 12 μήνες τον χρόνο».

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην εκδήλωση έκανε λόγο για μια ξεχωριστή ημέρα για τον ελληνικό πολιτισμό, και χαρακτήρισε το έργο ως ένα έργο εθνικής σημασίας που αξιοποιεί την τεχνολογία ως κεντρική πύλη εισόδου στον ελληνικό πολιτισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε επίσης «εμβληματικό το έργο» το οποίο όπως είπε αξιοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αφού δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγούνται και να κατανοούν το παρελθόν με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία μετατρέπεται πλέον σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία, με ειδικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, καθώς και ψηφιακούς ξεναγούς σε οκτώ διαφορετικές γλώσσες, ενώ σημείωσε ότι σύντομα θα προστεθεί και η διεθνής νοηματική γλώσσα.

Στη συνέχεια εξήρε τη συνεισφορά και τον ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο -όπως τόνισε- διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση κατά τα χρόνια της πανδημίας, και επισήμανε ότι σήμερα που ολοκληρώθηκε το έργο, είναι ορατά τα αποτελέσματά σε όλους.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η χώρα μας διαθέτει μοναδικό πολιτιστικό πλούτο και η ψηφιακή εφαρμογή που τον αναδεικνύει οφείλει να είναι εξίσου μοναδική, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος με τον τουρισμό και κατ’ επέκταση με την ανάπτυξη και σημείωσε ότι πλέον θα είναι περισσότεροι οι τουρίστες που θα έρχονται στη χώρα μας για να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό αφού το νέο ψηφιακό οικοσύστημα αναβαθμίζει ουσιαστικά την εμπειρία των επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Το «Hellenic Heritage» δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθεί ο πολιτισμός και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους σημείωσε καταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.