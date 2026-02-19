Μητσοτάκης στο «AI Impact Summit» στην Ινδία: H άνοδος της ΤΝ δεν σημαίνει μόνο τεχνολογική, αλλά και πολιτιστική επανάσταση - Real.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος από χθες πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ινδία, συμμετέχει στις εργασίες του «AI Impact Summit», που στόχο έχει τη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου πλαισίου για την ΑΙ.

«Πραγματικά ήδη έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης δεν σημαίνει μόνο μια τεχνολογική επανάσταση, αλλά και μία πολιτιστική επανάσταση», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του.

Συνέχισε εξηγώντας πως οι γνώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνογνωσία θα πρέπει να μοιραστούν σε όλο τον κόσμο.

Δήλωσε μεταξύ άλλων πως, «θα πρέπει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως επίσης και οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει και εκείνες να ωφεληθούν από αυτές τις δυνατότητες, όπως και οι πολίτες».

Αναφέρθηκε στα οφέλη της ΤΝ, λέγοντας πως, «θα καταστήσει βεβαίως τις δημόσιες υπηρεσίες πολύ πιο προσβάσιμες, ενώ τα οφέλη στην εξ’ αποστάσεως ιατρική, όπως επίσης και σε άλλους τομείς, θα προσφέρουν δυνατότητες θεραπείας από το σπίτι και βελτίωσης της ποιότητας ζωής για τους ασθενείς».

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε επίσης, πως θα πρέπει όλες οι χώρες να έχουν τη δυνατότητα σε υπολογιστική δύναμη, όπως και στα δεδομένα.

«Οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα πρέπει να μοιράζονται. Γι’ αυτό θα ήθελα να υπάρχει ένας πιο ανοιχτός διάλογος. Θα πρέπει όμως, να έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα από πλευράς κανονισμών, έτσι ώστε να στηρίξουμε αυτόν τον διάλογο», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε ωστόσο, πως θα πρέπει οι προτεραιότητές μας να είναι σωστές. «Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους μας από τον ψηφιακό εθισμό και αυτό θα πρέπει βεβαίως να γίνει, μέσα από τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Και αυτό είναι θέμα προτεραιότητας για τη δική μου κυβέρνηση», τόνισε.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ και σας ευχαριστώ.

Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για την για την φιλοξενία αυτής της εξαιρετικής και πολύ σημαντικής Συνόδου Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πραγματικά ήδη έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης δεν σημαίνει παρά μόνο μια τεχνολογική επανάσταση, αλλά και μία πολιτιστική επανάσταση.

Επιτρέψτε μου να αναπτύξω κάποιες σύντομες σκέψεις.

Καταρχήν, οι γνώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνογνωσία θα πρέπει να μοιραστούν σε όλο τον κόσμο. Η ιστορία μας διδάσκει ότι η διανομή ωστόσο, δεν είναι ποτέ αυτόνομη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τεράστιες αλλαγές στη γνώση και στην τεχνολογία, όπως και στην ιατρική και φυσικά όλα αυτά τα οφέλη, θα πρέπει να διανεμηθούν και σε άλλους, πέραν των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και των μετόχων αυτών.

Θα πρέπει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως επίσης και οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει και εκείνες να ωφεληθούν από αυτές τις δυνατότητες, όπως και οι πολίτες.

Ανησυχίες επίσης, όσον αφορά τις μεγάλες μετατοπίσεις εργατικού δυναμικού, είναι βάσιμες και θα πρέπει και αυτές να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό τρόπο.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστήσει βεβαίως τις δημόσιες υπηρεσίες πολύ πιο προσβάσιμες, ενώ τα οφέλη στην εξ’ αποστάσεως ιατρική, όπως επίσης και σε άλλους τομείς, θα προσφέρουν δυνατότητες θεραπείας από το σπίτι και βελτίωσης της ποιότητας ζωής για τους ασθενείς.

Θα πρέπει όλες οι χώρες να έχουν τη δυνατότητα σε υπολογιστική δύναμη, όπως επίσης και σε δεδομένα. Η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα πρέπει να είναι ιστορία αποκλεισμού, αλλά ιστορία συμπερίληψης.

Η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω, έχει να κάνει με την ταχύτητα. Η τεχνολογία προχωρά με τεράστια ταχύτητα, αλλά πολύ συχνά οι δημόσιοι φορείς λειτουργούν με τους δικούς τους κανόνες και τα δικά τους συστήματα. Αν θέλουμε η τεχνητή νοημοσύνη να υπηρετήσει την κοινωνία, θα πρέπει το κράτος, η δημόσια διακυβέρνηση να ενημερώσει τα συστήματά της και αυτό θα γίνει πολύ πιο γρήγορα, έτσι ώστε να είμαστε στοχευμένοι στα αποτελέσματα.

Οι δημόσιοι φορείς διακυβέρνησης, θα πρέπει να επενδύσουν φυσικά και στις υποδομές αλλά και στην τεχνογνωσία μεταξύ υπουργείων και άλλων φορέων διακυβέρνησης.

Οι χώρες που θα επιτύχουν, δεν θα είναι μόνο εκείνες που θα οικοδομήσουν ισχυρά μοντέλα, αλλά που θα μπορούν να τα διαχειριστούν σωστά.

Θα πρέπει οι προτεραιότητές μας να είναι σωστές. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους μας από τον ψηφιακό εθισμό και αυτό θα πρέπει βεβαίως να γίνει, αν θέλετε, μέσα από τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Και αυτό είναι θέμα προτεραιότητας για τη δική μου κυβέρνηση. Και πραγματικά στέκομαι αλληλέγγυος με τη Γαλλία, όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για τους νέους, τους εφήβους.

Όπως αναφέρθηκε ήδη από τον προλαλήσαντα, οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα πρέπει να μοιράζονται. Γι’ αυτό θα ήθελα να υπάρχει ένας πιο ανοιχτός διάλογος. Θα πρέπει όμως, να έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα από πλευράς κανονισμών, έτσι ώστε να στηρίξουμε αυτόν τον διάλογο.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά μονάχα την υπολογιστική δύναμη, αλλά και τις διάφορες αλληλεπιδράσεις που οικοδομούνται, όπως παραδείγματος χάρη μεταξύ των υπηρεσιών cloud των υπολογιστών. Γνωρίζουμε όλοι, ότι καμία χώρα δεν μπορεί να σταθεί μόνη της. Όλες οι χώρες βασίζονται σε συνέργειες και συνεργασίες. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε – εμείς στη χώρα μου τουλάχιστον επικεντρωνόμαστε στο να δημιουργήσουμε – ανεξάρτητες υπηρεσίες που στηρίζονται και στις δικές μας δυνάμεις, αλλά και στις συνεργασίες έτσι ώστε να μην υπάρξει αν θέλετε, υπερβολική ρύθμιση των υπηρεσιών, η οποία καθίσταται ένα εργαλείο τροχοπέδη για τον περιορισμό της εξέλιξης.

Κυρίες και κύριοι, εάν βεβαιωθούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ισότιμα διαιρεμένη, αν δημιουργήσουμε συνεργασίες που είναι, αν θέλετε, ασφαλείς και όπως άκουγα και έναν από τους προλαλήσαντες, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ειπώθηκε, για το γεγονός ότι η προγονική νοημοσύνη θα πρέπει να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε την τεχνητή νοημοσύνη».