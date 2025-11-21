Μητσοτάκης στο Bloomberg: Έχουμε ήδη υπογράψει αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ - Δεν αμφισβητούμε επενδύσεις του παρελθόντος των οποίων η δομή γίνεται σεβαστή - Real.gr

«Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία. Πριν από λίγα χρόνια, δεν ήμασταν καν στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Τώρα γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην ευρωπαϊκή αγορά. Αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση για να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική μας θέση. Πιστεύω, λοιπόν, ότι μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς. Και θέλουμε να το κάνουμε. Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg, στο πλαίσιο του «Bloomberg New Economy Forum», στη Σιγκαπούρη.

«Υπάρχουν και άλλα λιμάνια στην Ελλάδα που μπορούν να αναπτυχθούν. Υπάρχει τρόπος, όπως ανέφερα, να σεβαστούμε ό,τι έχει ήδη συμβεί, προσκαλώντας παράλληλα κεφάλαια από τις ΗΠΑ και αμερικανικών συμφερόντων να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε με επιτυχία» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να συζητήσουμε αυτό που θεωρούμε ως τη μοναδική σημαντική μας διαφορά, την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς, όπως χαρακτηριστικά είπε, να «ανεβάζουμε το θερμόμετρο» της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

«Τα προηγούμενα χρόνια το καταφέραμε. Την ίδια στιγμή, όμως, δική μου ευθύνη είναι να διασφαλίσω ότι ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Έχουμε επενδύσει σημαντικά στην αναβάθμιση των αμυντικών μας δυνατοτήτων, ώστε η Ελλάδα να διατηρεί πάντα αξιόπιστη αποτρεπτική ισχύ απέναντι σε οποιαδήποτε χώρα θα μπορούσε να απειλήσει τα εθνικά μας συμφέροντα με οποιονδήποτε τρόπο» σημείωσε.

Επίσης ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης είπε: «Πιστεύω ότι το επόμενο έτος θα είναι καίριας σημασίας όσον αφορά στην υλοποίηση ορισμένων από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ασφαλώς, ο “ελέφαντας στο δωμάτιο” είναι ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Θα είναι μια περίπλοκη συζήτηση, αλλά ελπίζω να μπορέσω να πείσω ορισμένους από τους συναδέλφους μου που παραδοσιακά συγκαταλέγονται στις “φειδωλές” χώρες ότι η Ευρώπη στο σύνολό της θα έχει καλύτερα αποτελέσματα, ότι και οι οικονομίες τους θα ωφεληθούν, αν ευθυγραμμίσουμε τους υψηλούς στόχους μας με τις οικονομικές μας ανάγκες, και αυτό σημαίνει έναν μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό».

Τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στις ελληνική οικονομία επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια μία αξιοσημείωτη ανάκαμψη. «Αν κοιτάξετε τα δημόσια οικονομικά μας σήμερα, θα διαπιστώσετε ότι είναι εξαιρετικά υγιή. Η Ελλάδα παράγει βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα. Το χρέος μας μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ με τον ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ. Ο ρυθμός ανάπτυξής μας είναι σημαντικά υψηλότερος από αυτόν της ευρωζώνης και συνεχίζουμε να προσελκύουμε σημαντικά ποσά άμεσων ξένων επενδύσεων. Πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει ότι η ελληνική κρίση ανήκει στο παρελθόν» ανέφερε.

Επίσης υπογράμμισε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα δεν θα γίνουν πριν από το 2027. «Εξακολουθούμε να έχουμε προβάδισμα άνω των 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Θα ήθελα να επισημάνω ότι είχαμε ακριβώς την ίδια συζήτηση πριν από τις εκλογές του 2023. Και τότε υπήρχαν αμφιβολίες για το κατά πόσον μπορούσαμε να κερδίσουμε με αυτοδυναμία, αλλά εμείς καταφέραμε να πετύχουμε ακριβώς αυτόν τον στόχο. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την απόδοση της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους 18 μήνες. Το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή είναι η κρίση του κόστους διαβίωσης. Αλλά ακριβώς επειδή τα έχουμε πάει καλά, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για μείωση των φόρων στη μεσαία τάξη» ανέφερε.

Στο περιθώριο του New Economy Forum, ο πρωθυπουργός παρακάθησε σε δείπνο που παρέθεσε ο Michael Bloomberg.