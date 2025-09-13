Μητσοτάκης στο Τικ Τοκ: Κάτι αλλάζει από αυτό το Σάββατο στην Αθήνα-Τα μέσα Μεταφοράς θα κινούνται όλο το 24ωρο-Στόχος η ασφαλής επιστροφή στο σπίτι και η μείωση των τροχαίων - Real.gr

“Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο” ανέφερε σε ανάρτηση του στο Τικ Τοκ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση ότι ο στόχος είναι η ασφαλής επιστροφή στο σπίτι, και η μείωση των τροχαίων, γι΄αυτό, από αυτό Σάββατο το Μετρό τα λεωφορεία και το τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο.

“Όσοι βγείτε να περάσετε καλά και να θυμάστε: Τώρα μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι με ασφάλεια” είπε και σημείωσε ότι τον Ιούλιο έγινε η δοκιμαστική λειτουργία, κατά την οποία επικυρώθηκαν 45 χιλιάδες εισιτήρια.

“Και τώρα το κάνουμε μόνιμα. Ο στόχος είναι σαφής. Θέλουμε να γυρίζετε σπίτι σας με ασφάλεια, θέλουμε να μειώσουμε τα τροχαία, δεν θέλουμε να παίρνετε το αυτοκίνητο, ειδικά όταν έχετε πιει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Η Αθήνα είναι μια πόλη που ζει, που διασκεδάζει, αλλά είναι και μια πόλη που κινείται με ασφάλεια” κατέληξε ο κ.Μητσοτάκης.