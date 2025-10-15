Μητσοτάκης στο Tik Tok: Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η μάχη κατά της ακρίβειας - Real.gr

Μήνυμα στους πολίτες έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανάρτησε στο Tik Tok, με αφορμή τη μείωση των τιμών σε περισσότερα από 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, μέτρο που τέθηκε σήμερα 15 Οκτωβρίου, σε ισχύ.

Ο πρωθυπουργός, από το αυτοκίνητό του, τόνισε ότι γνωρίζει πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό νοικοκυριό γι’ αυτό και ανακοινώθηκε το εν λόγω μέτρο.

«Η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη, είναι διαρκής αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης», επεσήμανε.



